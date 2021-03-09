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人多、話題多且重劃區多　台中市去年房地合一稅大豐收

記者賴志昶／台北報導

2021-03-09 12:56:42

台中市低度使用住宅宅數與占比
▲受益於房市買氣大好，台中市房地合一稅年增幅居六都之冠。（圖／NOWnews資料照片）
依據財政部資料，去年以不動產交易增值核課的房地合一稅收大增，其中六都中貢獻最多為台中市，總計27.1億、年增幅165％；而營利事業的房地合一稅收雖不似個人來的驚人，全國共32.2億，而成長幅度最高也在台中市，年增幅高達200％。專家分析，去年市場資金動能強、房貸利率低，推動交易價量齊揚；而台中不僅人多、話題多且重劃區也多，交易量大幅增加，對稅收挹注最多。
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據財政部統計，去年全國個人房地合一稅收共119.1億、年增幅97％；其中，去年六都個人房地合一稅，有四都增幅超過100％，分別為台中市165％、桃園市113％、高雄市109％、台北市102％；個人稅收金額最高為台中市27.1億，而高雄以20.3億位居稅收榜眼，綜觀六都去年個人房地合一稅都在11億以上。
另外，統計顯示，去南營利事業房地合一稅全國共32.2億，不到個人總稅收的三成，但年增幅也高達56％；增幅最高也在台中市，年增幅高達200％；不過稅收金額最高是台北市，去年共10.8億，年增幅也高達96％。
▲2020年全國暨六都房地合一稅統計。資料來源為財政部。（表／住商機構企劃研究室彙整）
▲2020年全國暨六都房地合一稅統計。資料來源為財政部。（表／住商機構企劃研究室彙整）
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，去年市場游資充沛，且房貸利率一路探低，不僅自用買盤購屋意願提升，投資置產也大舉進入房市，買方對價格的接受度提高，各地交易百花齊放。
台中房市部份，郎美囡分析，台中市擁三多，不僅人多、話題多且重劃區也多，交易量大幅增加，對稅收挹注最多，而高雄市近年輕軌、鐵路地下化等建設議題帶動，許多區域房價從1字頭挺進2字頭，吸引買盤進駐。
郎美囡補充，至於境內法人的房地交易併入營利事業所得稅，最高稅率約20％，跟個人持有1年內45％、2年內35％相比，稅率低許多，短期持有出售的稅收會有明顯差異。
不過，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也提醒，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期不斷有稅制改革來抑制炒房的聲音，目前雖仍在研擬階段，不過拉長年限，以及重整境內法人的稅率結構，朝野間頗具共識，對於持有人而言，未來以投資角度購屋，務必提前規劃，慎重考量移轉與持有成本，避免影響獲利。
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