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傳香港立法會選舉再延至12月！港媒：配合人大修改選制

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-09 12:57:05

▲香港立法會選舉原預定去年9月6日舉行，卻因疫情等因素被延期至今；現在又有消息指出，選舉恐再被延期。資料照。（圖／翻攝自《香港 01 》）
▲香港立法會選舉原預定去年9月6日舉行，卻因疫情等因素被延期至今；現在又有消息指出，選舉恐再被延期。資料照。（圖／翻攝自《香港 01 》）
香港立法會選舉原定於去年9月，但當時港府以疫情影響等理由，將其延後至今年9月，但近日又傳出，選舉恐怕會再次被延期到12月，主因是要配合中國全國人大對香港選舉制度的修改。
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先前《南華早報》曾引述消息指出，立法會選舉將會再度延遲1年至2022年9月，原因是配合特首選委會改革；而根據《星島日報》9日的報導，港府已暫定9月進行選委會選舉，直到北京中央政府與港府達成「完善香港選制」的目標後，才會於12月舉行立法會選舉。
香港特首林鄭月娥8日時透露，立法會選舉不能確定會否延後，但接下來確實有很多工作要做，尤其選舉委員會將被賦予新的職權。她在同一天接受《中國環球新聞網》(CGTN)專訪時也重申，北京中央政府完全有權力，主動提出對香港政治制度的修改，香港選舉過程的完善應會在12個月內完成。
香港選舉制度的修改與否，是外界對中國全國人大十三屆四次會議的關注焦點之一，根據中媒報導，人大將在9日下午舉行代表小組會議，審議關於《完善香港特別行政區選舉制度的決定草案修改稿》，並分別提出修改意見的報告和決定草案表決稿。
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