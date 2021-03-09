推動中正紀念堂轉型 文化部：採階段性策略
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-09 13:27:55
針對各界對於中正紀念堂轉型的討論及建議，文化部今（9）日表示，「中正紀念堂轉型一定要往前走」，文化部現正採取階段性轉型方式，包含摺頁改版、加入轉型正義與人權觀點的多元導覽、轉型正義與檔案史料展及相關研習活動策劃等第一階段轉型工作﹔同時，也持續與各界充分溝通，凝聚第二階段轉型實施方案。
文化部表示，文化部自106年起即展開中正紀念堂轉型的社會討論工作，包含組成專家諮詢小組、建置轉型資訊平臺網站、藝術策展、完成辦理12場審議式民主願景工作坊等。過程中，社會各界就未來轉型方式提出許多建議，而中正紀念堂之轉型，不僅是空間轉型，更涉及組織轉型，文化部後續將以民主法制程序持續推動。文化部指出，為積極回應各界意見，文化部自去（109）年起，已在中正紀念堂展開第一階段轉型工作，如辦理人權主題常設展「覺醒浪潮－迢迢民主路上的自由呼聲」，以及工作坊、講座、導覽等推廣活動。今年度開始，除導覽摺頁改版、多元導覽、與促轉會合作辦理轉型正義主題相關研習活動等，更將與國家人權博物館及二二八事件紀念基金會等合作策辦政治受難者藝術創作展，以及籌劃檔案史料展，期盼以客觀、多元的角度，呈現歷史真相。有關外界關注三軍儀隊派駐一事，文化部表示，會持續偕同促轉會與國防部及社會溝通，尋求合適方案。文化部強調，中正紀念堂轉型需要聆聽及尊重各種意見，文化部在進行第一階段轉型工作的同時，仍然會持續進行更多的社會討論及對話，以凝聚第二階段的轉型方案共識。文化部期盼中正紀念堂的轉型工作，能讓國人及國際社群再次看見臺灣最珍貴的自由、民主及人權價值。