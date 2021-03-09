疫情讓宅經濟大夯 瘦身豐胸、宣稱醫療違規廣告猖獗
記者陳志仁／新北報導
2021-03-09 13:42:02
疫情造成宅經濟大夯，電視的違規廣告首度超越網路！新北市政府衛生局109年針對食品、化粧品及藥物的違規廣告，共開罰945件、4077萬2000元罰鍰；其中電視違規廣告以東森購物台居冠，網路違規第1名為官網，提醒民眾，凡廣告太過誇大千萬勿輕信。
衛生局副局長許朝程表示，去年的食品類廣告開罰最多，又以電視廣告宣稱醫療的效能裁罰1,578萬元，佔整體裁罰金額近四成，食品及化粧品分別以瘦身豐胸類及淨斑除皺類等違規宣稱佔最大宗；其中，誠漢公司累計570萬8000元的罰鍰居冠，又以誆稱「清血止瀉、預防靜脈栓塞、鎮痛抗腫瘤」的「宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶」，遭累計開罰150萬。其次守喜公司共被裁罰440萬，其「台塑生醫益生菌健康舒暢專案」宣稱「預防肺炎、大腸癌、痔瘡、排除體內毒素200%、吞噬並防止病毒入侵225%」被罰96萬；富家利公司共被裁罰387萬2000元，其「愛適新13專利BCB配方晶亮有神組」妄言「近全盲女視力恢復、視神經再生350%、視網膜修復375%、降低視網膜病變420%」，累計被開罰204萬。許朝程說，化粧品違規廣告罰款以明洞公司的96萬居首，德喜公司50萬居次，第3是芳香小舖公司36萬；全年罰得最多前2名產品也是德喜的「日本髮之泉育毛權威毛髮濃粹精華」及「義大利Fillerina無針玻尿酸去皺神器」宣稱「復活毛母細胞增加髮量350%、增生黑色素幹細胞分泌提升290%」及「7天除皺、30天整臉拉提」。許朝程指出，值得注意的是，分析違規廣告媒體的分類發現，電視違規共481件（51%），首度超越網路的457件（48%），雜誌及報紙7件，電視違規廣告來源前3名依序是東森、momo及ViVa購物台，另網路違規第1名為官網，蝦皮及臉書並列第2名，第3名為購物台網站；提醒民眾，對於號稱「潤肺、活血」等涉及中藥材效能的產品，應慎選來源。衛生局食品藥物管理科長楊舒秦強調，違規廣告業者將依食安法、化妝品衛生管理條例、化妝品衛生安全管理法開罰，去年開罰金額為違規廣告共864件、開罰2688萬元，今年裁罰945件、4077萬2000元的罰鍰；此外，廣告商多為累犯，衛生局也會藉由累計加重開罰的方式，直到廠商改善、合法為止。