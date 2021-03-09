為地方黨部主委動怒拍桌？高虹安：有心人士放話營造內鬥
記者丁上程／台北報導
2021-03-09 14:04:56
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，最近開始在各縣市陸續成立地方黨部，而決定地方組織策略的黨部主委人選，也成為其中的重中之重。不過在決定人選的方式上，卻疑似造成黨內紛爭。媒體爆料在內部會議中，中區召集人立委高虹安提出台中市黨部主委人選推薦遭到否決，傳出一度拍桌讓場面相當火爆。對此高虹安今（9）日也出面回應，表示是有心人士刻意爆料，營造黨內內鬥的樣子。
高虹安表示自己身為中部的區域召集人，原本就承擔提名地方主委權責。當天中央委員會要認可各縣市主委被提名人後任命，都是既定的議程和流程，絕對不是什麼「喬」人事。高虹安強調，先前柯主席曾提示，地方組織人事任命應以黨內優先、年紀輕、學經歷佳、有自己事業等原則，提名人選均符合。被提名人在2019即參與民眾黨地方立委選舉團隊，被提名前也參與地方組織活動，與在地同仁共同工作，絕不是「地方無人認識」。而被點名的台北市副市長蔡炳坤上午也對此作出回應，表示在近期的會議中的確有討論到各縣市主委人選。而其中對於高虹安所提出的人，與會人士都不熟悉且沒見過，所以希望能夠稍微暫緩，讓大家都認識後再做決定。蔡炳坤強調在討論上沒有衝突，會議是共識決，且凡事事緩則圓，讓大家都認識過後再做決定比較好。