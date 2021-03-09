中市助銷30噸鳳梨 盧秀燕：幫助農民不分縣市
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-09 14:08:17
台灣鳳梨3月起外銷受阻，衝擊果農，台中市長盧秀燕為響應「吃鳳梨，挺農民」行動，今(9)日市政會議宣布，市府將全力協助鳳梨行銷，認購15公噸鳳梨透過食物銀行提供予台中市家扶中心，照顧弱勢團體，另洽請各區農會協助促銷15公噸，共將銷售30公噸鳳梨。她呼籲市民多多食用鳳梨、挺農民。
盧秀燕表示，「幫助農民，不分縣市」農產品議題大家一起關心，台中市鳳梨產期於5至8月左右，品種以金鑽和土鳳梨為主，多種植於霧峰、沙鹿、清水等地區，以內銷為主，短時間價量方面暫無受影響，市府將持續觀察因應。由於南部地區鳳梨產季多在3、4月，可能較有影響，後續各縣市需要幫忙，台中都會大力支持，全力協助行銷。農業局表示，鳳梨富含維生素和礦物質，營養價值高，且具膳食纖維，對健康有很好的幫助，歡迎民眾多多選購支持。市府各機關正密切研究鳳梨促銷方案，號召市府機關、各大企業團購，也將媒合食物銀行，認購15公噸鳳梨，照顧台中市弱勢團體與家戶。此外，目前協請各區農會協助促銷販售，預計可銷售15公噸鳳梨，同時，透過普利共好網路商城線上販售鳳梨，配合臉書及其他社群媒體宣傳，另於鳳梨盛產季節，邀請產地縣市政府至台中市辦理行銷推廣活動。農業局也將建立鳳梨採購平台，由台中果菜市場負責供貨，以行動支持台灣鳳梨。 農業局說，行政院農業委員會預估今年鳳梨採收面積7869公頃，產量41萬5901公噸，較常年減產3%。其中，台中市鳳梨種植面積約152公頃，年產量6736公噸，產量並不算多，主要都是內銷為主，目前無產銷失衡之虞，未來也會持續關注並加強促銷，籲請民眾一同響應、多多選購，給農民實質的幫助與鼓勵。