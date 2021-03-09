NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

名家論壇》林瑋豐／趙少康的網紅國家隊只有冷戰幻想

文/林瑋豐

2021-03-09 14:11:53

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.18）
▲中廣董事長趙少康。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.18）
高調表態又想參選國民黨主席、又想參選2024總統的媒體人趙少康，終於抛出了他的第一個青年政見：網紅國家隊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
兩個在政治及軍事上對立的政體或國家，由國家培育的體育、藝術、學術代表或隊伍，去與對方進行競爭，以宣揚國威。這就是美蘇過去冷戰的時候所做的對抗，也是去年風靡全球的影集《后翼棄兵》劇情。
在兩岸對抗的全新局面中，抛出一個如此復古、懷舊的主張，趙少康不愧是目前檯面上被視為2024年總統競爭者中，年紀最長的一位。
趙少康的那些「慈禧太后、義和團」的用詞老套到1994年選台北市長就講過，自己還不認帳，就算想要貼近年輕人而搬出網紅一詞，卻只是把「網紅、網路」當成任何一個可以取代的體育或學術競技項目而已。
趙少康說，要海選網紅，找國內最好的專家老師培訓。試問，現在哪一個網紅是政府或政黨培養、訓練出來的？事實上，這些能成為網紅的年輕人，每一個自己都是特定領域的專家，不會是「培訓」出來的。
而趙少康說要網紅組隊到中國參加比賽，又請問是要比什麼項目？是模仿網紅界的全明星運動會？還是比賽誰得到最多的訂閱和留言、誰得到最多的按讚和愛心？還是誰得到最多的抖內和贊助嗎？
再者，網紅到中國比賽，平台是什麼？體育比賽還可以指定項目，但台灣網紅最常使用的平台，Facebook、Instagram、YouTube，在中國全都是禁止使用，趙少康知道嗎？這樣網紅跟中國到底能比什麼？
更進一步說，網路創作者在中國有言自由可言嗎？共產黨能夠合法控制人民言論，長久或突然封殺關鍵詞，或是禁止討論特定議題，這點兩岸要怎麼比？呼籲中國趕快開放防火長城，還是把自由還給網路創作者才有討論的空間吧。
而趙少康為了合理化他這荒誕的主張，不惜先舖陳一段「民進黨不是有1450網軍？遇到老共就害怕？」、「政府只會私下偷偷摸摸培訓、支持特定的Youtuber與網紅搞大內宣」，直接毫無證據地攻擊抹黑台灣的網路創作者。至少請趙少康去看看館長、波特王、眼球中央電視台，他們有「遇到老共就害怕」嗎？而把特定網紅都當作1450大內宣，也請去看看上述這些「不怕老共」的網紅，又是怎麼去罵、去嘲諷民進黨的。
最後，趙少康在20多年前卸任立委之後，就不斷是媒體經營者的角色，飛碟電台董事長、買下台灣全民廣播電臺、又買下中廣，趙少康所代表的正是黨國對媒體控制的那隻手，也無怪乎就算已經邁入網路時代這麼久了，仍然繼續他那套黨國掌控媒體、媒體為黨國服務的陳腐思維。
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: [email protected]
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
71.43%28.57%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
12.56%87.44%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀