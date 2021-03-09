名家論壇》林瑋豐／趙少康的網紅國家隊只有冷戰幻想
文/林瑋豐
2021-03-09 14:11:53
高調表態又想參選國民黨主席、又想參選2024總統的媒體人趙少康，終於抛出了他的第一個青年政見：網紅國家隊。
兩個在政治及軍事上對立的政體或國家，由國家培育的體育、藝術、學術代表或隊伍，去與對方進行競爭，以宣揚國威。這就是美蘇過去冷戰的時候所做的對抗，也是去年風靡全球的影集《后翼棄兵》劇情。在兩岸對抗的全新局面中，抛出一個如此復古、懷舊的主張，趙少康不愧是目前檯面上被視為2024年總統競爭者中，年紀最長的一位。趙少康的那些「慈禧太后、義和團」的用詞老套到1994年選台北市長就講過，自己還不認帳，就算想要貼近年輕人而搬出網紅一詞，卻只是把「網紅、網路」當成任何一個可以取代的體育或學術競技項目而已。趙少康說，要海選網紅，找國內最好的專家老師培訓。試問，現在哪一個網紅是政府或政黨培養、訓練出來的？事實上，這些能成為網紅的年輕人，每一個自己都是特定領域的專家，不會是「培訓」出來的。而趙少康說要網紅組隊到中國參加比賽，又請問是要比什麼項目？是模仿網紅界的全明星運動會？還是比賽誰得到最多的訂閱和留言、誰得到最多的按讚和愛心？還是誰得到最多的抖內和贊助嗎？再者，網紅到中國比賽，平台是什麼？體育比賽還可以指定項目，但台灣網紅最常使用的平台，Facebook、Instagram、YouTube，在中國全都是禁止使用，趙少康知道嗎？這樣網紅跟中國到底能比什麼？更進一步說，網路創作者在中國有言自由可言嗎？共產黨能夠合法控制人民言論，長久或突然封殺關鍵詞，或是禁止討論特定議題，這點兩岸要怎麼比？呼籲中國趕快開放防火長城，還是把自由還給網路創作者才有討論的空間吧。而趙少康為了合理化他這荒誕的主張，不惜先舖陳一段「民進黨不是有1450網軍？遇到老共就害怕？」、「政府只會私下偷偷摸摸培訓、支持特定的Youtuber與網紅搞大內宣」，直接毫無證據地攻擊抹黑台灣的網路創作者。至少請趙少康去看看館長、波特王、眼球中央電視台，他們有「遇到老共就害怕」嗎？而把特定網紅都當作1450大內宣，也請去看看上述這些「不怕老共」的網紅，又是怎麼去罵、去嘲諷民進黨的。最後，趙少康在20多年前卸任立委之後，就不斷是媒體經營者的角色，飛碟電台董事長、買下台灣全民廣播電臺、又買下中廣，趙少康所代表的正是黨國對媒體控制的那隻手，也無怪乎就算已經邁入網路時代這麼久了，仍然繼續他那套黨國掌控媒體、媒體為黨國服務的陳腐思維。●作者：林瑋豐／獨立媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: [email protected]