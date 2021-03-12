肺癌一線標靶納健保　病友：救了我也救了家人

國建署發表了癌症時鐘的最新數據，除了快轉了11秒外，肺癌確診人數為10年前的2倍，女性肺癌確診人數首度超越了大腸癌，顯示肺癌治療的重要性更需要被大眾關注。由於超過半數的肺癌病友在發現時已是晚期，因此大多不建議進行手術切除，需進行全身性的「標靶治療」、「化療」或「免疫療法」；以往癌症療程的費用高的嚇人，因此，健保署於2020年4月陸續將許多新標靶藥物納入健保給付範圍，減輕病友家庭的經濟負擔，並可使用到治療效果佳及存活率高的標靶藥物，對患者和家庭來說是一大福音。

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一名來自埔里70幾歲阿嬤，在今年農曆過年前臨床檢測發現肺癌，因肺癌細胞瀰漫在她雙肺導致原本已瀕臨呼吸衰竭，幸運的是她檢測出EGFR基因突變陽性，接受新標靶藥物在一線治療後，她目前不僅可以下床走動，過年還可以回家和家人團聚圍爐，而新標靶藥物一線納入健保給付，讓小康家庭也有重生的機會，生活沒有壓力，治療更為積極。

中國醫藥大學胸腔內科主任涂智彥表示，病人在進行晚期肺腺癌治療前會特別檢測「驅動基因」再來決定治療的方向，目前健保給付的標靶治療包含EGFR、ALK及ROS-1等。以目前中國附醫肺癌病患的數據，EGFR基因突變陽性佔晚期肺腺癌病患約68%、ALK佔4%、ROS-1則僅佔1%。

現階段晚期肺癌的標靶藥物選擇性較多，其治療目的就是「延長存活時間」，以EGFR突變的肺癌來說，目前第一線可以選擇第一代、第二代或第三代標靶治療。涂智彥表示，在新一代標靶藥物中，以第三代標靶為例，在一線治療平均可使用18~19個月，雖價格較一、二代標靶藥物高，如今已有部份納入健保給付範圍內，若第三代標靶藥物產生抗藥性後以化療為主。而第一、二代標靶藥物平均使用9～12個月，之後約一半的患者出現「T790M突變」可選擇使用第三代標靶藥物，其他患者可選擇化療或其他治療方式。然而並非所有病患都有機會檢測到T790M突變，可以接續第三代標靶藥物，需要密切關注病情，多次採驗來確保後續治療。對病友來說，第一線的治療機會只有一次，為了避免後續無法用藥且在臨床治療上的困難，病友可以在一線治療時與醫師討論，選擇合適的藥物治療，達到晚期治療目標。鼓勵病友能把握治療的黃金時機!

2020年健保署將治療EGFR、ALK突變肺腺癌新一代標靶藥物納入健保給付後，不僅大幅降低了患者面對龐大的醫療費用，更增加了患者積極治療的意願，也與時俱進的與國際治療接軌，肺癌治療再一次大躍進，也是在全球疫情最險竣的一年中，還能鼓舞許多人的好消息。