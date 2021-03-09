《當男人戀愛時》鍾欣凌遇上邱澤　「婆婆人設」徹底崩壞

2021台式新浪漫愛情電影《當男人戀愛時》將於4月1日上映，劇情描述靠討債維生的流氓阿成（邱澤 飾），與替父親背債的浩婷（許瑋甯 飾）的愛情故事，其中因《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演婆婆一角而深受女性觀眾喜愛的鍾欣凌，也將在《當男人戀愛時》中，詮釋經營收債公司的大姐頭「蔡姐」，除了有許多狂抽菸、罵髒話的橋段之外，她也將與邱澤飆戲，讓影迷相當期待。

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▲鍾欣凌在戲中飾演經營收債公司的大姐頭。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲鍾欣凌在戲中飾演經營收債公司的大姐頭。（圖／金盞花大影業提供）

鍾欣凌這次在戲中首度接演笑裡藏刀的陰險角色，許多凶狠的演出令人驚豔，從曝光的預告中可以看到，她在邱澤耳邊微笑低語：「走正路是好命人的權利！」讓人聽了不寒而慄，加上她在片中出場的第一場戲，就是把手下小弟的頭惡狠狠地壓在桌上，讓鍾欣凌深植人心的「婆婆人設」徹底崩壞。

導演殷振豪表示，一直很想挑戰顛覆鍾欣凌過去給觀眾的親切形象，且她完全符合劇本設定的角色外型，2人碰面後隨即一拍即合，加上鍾欣凌本身就很欣賞導演的MV作品，所以對於耍壞演出躍躍欲試，直呼：「我一直想演這種認真壞、黑暗一點的角色！」

鍾欣凌開拍的第一場戲，就擠在只有8坪大的場景裡狂抽菸，現場煙霧瀰漫，極度怕熱的她，更要頂著鐵皮屋內40度的高溫和邱澤飆戲，她回憶2人曾在戲劇《無敵珊寶妹》中短暫對戲過，透露當時就對邱澤的喜感演出，留下深刻印象，如今再度合作，鍾欣凌也對邱澤拍戲的投入程度讚嘆不已，「從我到片場和他打招呼後到開始排戲，他就一直沈浸在角色裡」。（編輯：侯家瑜）

▲鍾欣凌（右）在戲中有許多凶狠的橋段。（圖／金盞花大影業提供）