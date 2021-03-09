批國民黨操弄公投 民進黨：江啓臣拿公投綁黨主席選舉
記者胡宥心／台北報導
2021-03-09 14:23:50｜2021-03-09 14:30:59
國民黨定調今年8月公投決戰，並於今（9）日送交兩份公投案第二階段連署書至中選會。民進黨發言人簡舒培表示，民進黨尊重人民行使公投權利，但對於國民黨及江啟臣主席為圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作，使公民投票的本意被扭曲，深表遺憾。
簡舒培說，今年公投沒有併大選，但是江啟臣主席為了個人的政治生涯，在他黨主席就職一週年的當天，把公投連署送件當成政治造勢，不免會讓人聯想，「他就是想要拿公投綁黨主席選舉！」且不只綁公投，先前推動一連串政治報復性罷免案也是一樣目的，只是江啟臣用來拉抬個人主席選舉的選舉策略，透過不斷動員激化基本教義派，恐對台灣民主發展有負面後果。針對國民黨提案反萊豬公投，簡舒培強調，政府在確保食安無虞、照顧豬農前提下開放萊豬進口，目的是要爭取台灣更大的國際貿易空間。反觀2012年馬政府在沒有國際標準下開放含萊克多巴胺美牛，現在卻反對萊豬，立場自相矛盾。至於國民黨另一提案「公投應併大選舉行」，簡舒培指出，2018年公投併大選時出現種種亂象，為保障民眾行使公民投票直接民權之權利，應固定公投日期；另也是為考量我國選舉係二年一次，為使每個公投提案都可以獲得有理性討論時間，故上次修法特別規定將公投改為每二年舉行一次以錯開選舉年。