今年首例傷寒病例！中部10多歲女確診 疾管署：應多洗手
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-09 14:27:44
國內出現今年首例傷寒本土病例，疾管署今（9）日表示，居住中部一名10多歲女性，於3月2日經驗出傷寒桿菌陽性確診，目前住院治療中，衛生單位將進行飲食史及接觸史釐清可能感染源，初步研判是國內感染。疾管署呼籲，相關傳染病無法單用酒精、乾洗手就有效殺菌，應用肥皂徹底洗手。
疾管署表示，今年國內首例傷寒本土病例為居住中部10多歲女性，今年2月2日起陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，就醫診斷為腸胃型感冒，同月8日因高燒不退住院治療，11日出院，後續因發燒、咳嗽、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀數度就醫，3月2日因症狀未緩解轉院治療並採檢，經驗出傷寒桿菌陽性確診。目前個案住院治療中，同住家人及校園接觸者均無疑似症狀，衛生單位刻正調查個案飲食史及接觸史並進行相關人士採檢，以釐清可能感染來源，由於個案於潛伏期間無國外旅遊史，初步研判為國內感染。依據疾管署疫情統計資料顯示，近5年(2017-2021年)傷寒每年約10至21例，累計確定病例共65例，其中本土病例19例，境外移入46例，移入國家以印尼19例為多、其次為印度8例、緬甸及菲律賓各5例等鄰近亞洲國家。疾管署指出，傷寒為由傷寒桿菌引起之腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。預防傷寒的方法包括將食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂澈底洗手，才能有效防範。另外，國內近來水情嚴峻，有部分縣市已實施減壓、減量供水或停止非急需或非必要用水。雖然國內流感及腸病毒疫情低緩，但腹瀉疫情仍處於相對高點，疾病管制署呼籲，民眾於水資源較為緊繃之際，仍應落實「當用則用，當省則省」的觀念，勿因節水而忽略手部衛生，同時也要注意儲水方式避免病媒蚊孳生，降低感染與傳播風險。疾管署說明，若沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，可泡製3至5 ppm含氯漂白水置於附有水龍頭之儲水桶，先打開儲水桶水龍頭用小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後再另以清水洗掉殘留的漂白水。