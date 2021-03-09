環團：國民黨將藻礁公投與核電扯上關係　難理解

（中央社記者張雄風、王承中台北9日電）綠色公民行動聯盟今天說，用公投對決能源議題是最壞的情況，但走上這一步是因政府錯過很多溝通的時機；另外也批評國民黨硬要將珍愛藻礁公投與核電扯上關係「非常難以理解」。

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國民黨文傳會副主委鄭照新受訪表示，能源的規劃與選擇是開放性議題，無論核四公投和藻礁公投都是民意展現，本來就會有重疊與不重疊的部分，最要緊的是透過平台讓正反方有機會向民眾表達理念。

他指出，在執政黨的代議功能自我放棄，癱瘓喪失時，由民眾做最後的選擇，大家應該相信並尊重直接民權行使的智慧。

核四公投將於今年8月28日將舉辦，綠色公民行動聯盟研究員魏揚今天接受媒體聯訪時表示，台灣非常多能源議題值得討論，如最近第三天然氣接收站、各種再生能源等，其中最不值得花費時間和心力的就是核電，因為核四是還沒完工的電廠，卻又說要啟用商轉，是非常不可思議的一件事。

魏揚強調，現在想將未完成的核四以公投方式啟用商轉，但「安全這件事是能公投的嗎？」核四公投等於是透過一場公投決定「要不要核災」。

魏揚說，能源議題非常細緻，如藻礁議題，需要更細緻的社會溝通，最壞的情況就是現在用公投對決，但會走到這一步，其實是政府已經錯過很多溝通的時機。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣則批評，珍愛藻礁公投是與能源轉型有關，但不是針對核電這個單一能源，國民黨硬要將藻礁公投與核電扯上關係「非常難以理解」。

魏揚指出，根據經濟部評估，核四要重啟需要N 7年，這個N就代表不確定數字，加上還需要人員訓練，因此最樂觀也可能是2030年才能投入供電，沒辦法解決天然氣的問題、減煤迫切的時程。

魏揚表示，核二、核三在法律上沒有延役的空間，且電廠燃料棒的儲存槽已滿，基本上不太可能再延役；核四沒辦法啟用、核二、核三屆齡除役，2025非核家園是自然而然的趨勢。（編輯：管中維）1100309