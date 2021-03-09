中部水庫蓄水量持續下滑 盧秀燕：用水分級
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-09 14:40:24
國內水情告急，全台各地水庫蓄水量持續下滑，台中市政府以「開源、節流、調配」為原則，配合中央區域供水調度，加強抗旱整備及節水宣導。市長盧秀燕今(9)日於市政會議表示，除協調工業用水大戶配合減量用水，也將開放72處新建建築工程工地地下水資源、6處水資源回收中心供民眾取水洗掃使用，下周並將與中央進行抗旱演練，持續做好抗旱準備。
盧秀燕表示，市府在去年10月即已發現水情不太對，率先召開旱災緊急工作會議，去年10月14日並與中央水利署共同巡視石岡水壩瞭解大台中用水供應情形，市府更率先成立旱災災害應變中心，召開應變會議因應。盧秀燕說，為了抗旱，市府多管齊下開源節流，開源方面，為增加水源多元性並提高回收水水質，市府配合經濟部水利署規劃於水湳水資中心緊急架設一部移動式的淨水設備提供工業用水，預計4月初即可運作，每日可提供500噸用水；另規劃於營建工地架設一台RO淨水設備，預計3月底前完成設置，每日可提供15噸民生用水供民眾取用。節流方面，經濟部旱災中央災害應變中心日前召開第9次工作會報，決議將工業大用水戶節水調高為11%，科學園區、工業區及加工出口區總量管制節水11%；非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20%，以減緩水庫的用水量；另轄內20座公立游泳池部分，市府將與運動局研議配合水情暫停營運。盧秀燕說，呼籲市民共同響應「用水分級」，飲食使用自來水，洗掃清潔改用次級用水，建設局公園澆灌及環保局洗掃街用水皆已配合取用次級水，也請民眾儘量避免利用自來水澆花、沖洗外牆、街道、水溝等；另市府開放72處新建建築工程、6處水資源回收中心供民眾取水洗掃使用，呼籲民眾共體時艱節約用水，共同抗旱。市府經發局說，台中地區主要水庫鯉魚潭及德基水庫蓄水量統計至昨日止，分別僅剩15%及10.2%，水情燈號持續在減量供水的橙燈，並實施全日減壓供水，市府昨日召開水情燈號紅燈分區供水演練會議，會同水利署及台水公司規劃於3月15日辦理抗旱演練，超前部署持續因應水情發展。經發局進一步說明，於抗旱期間(6月底前)，針對用水標的為工商業用途地下水權，市府已配合中央政策，於2月1日公告取消其用水範圍及引用水量限制。工商業者除可利用自來水公司工業用水載水地點，也應善用自有地下水源，並多取用水資中心回收水及工地地下水，降低自來水用量。此外，針對需減量供水大用戶，由台水公司週週抄表查核，中市府對未達節水目標的用戶，將陸續執行鉛封作業。