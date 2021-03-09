擴散條件差 環保署：高屏空氣品質亮紅燈
記者張志康/綜合報導
2021-03-09 14:40:46
行政院環境保護署今（9）日表示，由於東北季風風速減弱，中南部地區擴散條件差，下午1時左右，高屏地區有10測站的空氣品質達紅色警示等級，主要汙染物為懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）。
環保署表示，今日全台天氣仍受東北季風影響，但風速略減，中南部地區位於下風處，清晨至上午水平及垂直擴散條件稍差、汙染物累積；西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。環保署空氣品質監測網數據顯示，下午1時，高屏地區共有10測站空氣品質達紅色警示等級；雲林以南也有16測站達橘色提醒等級；主要污染物為PM10及PM2.5。環保署指出，宜蘭及花東空氣品質為良好等級；北部、竹苗、中部及馬祖、金門、澎湖為普通等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南為橘色提醒等級，高屏為紅色警示等級。環保署預測，明天受東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件佳，下風處中南部地區，汙染物稍易累積；11日東北季風減弱，西半部地區擴散條件轉差，須留意汙染物累積；12日東北季風增強，13日至14日東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件轉佳，下風處中南部地區仍須留意汙染物累積。環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。