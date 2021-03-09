P聯盟／「獅戀無罪」大馬女神林明禎為攻城獅應援
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-09 14:43:31
新竹街口攻城獅將於3月13、14日分別對上桃園領航猿、台新夢想家力拚季後賽門票。同時下半季第二波主題日「獅戀無罪」即將登場，為邀請所有獅紫軍共度白色情人節，攻城獅球團規劃一系列周邊活動與主題視覺，將所有球員設定拍攝主題並釋出「獅戀版」與「無罪版」形象照，使球星一秒變男神，且3月13日(六)賽前球星將著形象照內帥氣打扮抵達現場，以「星光大道」之姿踏入球場，獅紫軍們可於賽前至南門一樓一睹球星男友力爆棚的風采。
為呼應獅戀無罪主題，球團邀請由網紅「黑男」開設的《街頭邱比特》至新竹縣體育館周邊實境拍攝，黑男將於現場隨機挑選球迷並依照其理想型需求配對另一半，歡迎所有「單身」獅紫軍進場獅吼，即有機會在白色情人節當天找到也熱愛攻城獅的伴侶。 除此之外，球團也聯手旅遊電商平台KKday推出限量「戀愛巴士」套票，報名者可搭乘攻城獅大巴前往新竹看球，且將與配對夥伴共進早安美芝城早餐、體驗浪漫手作「多肉植物小盆栽」、參與賽後球星見面會、Xpark水族館實體門票，若活動結束後由小天使認證「配對成功」，即可獲得獨家好禮，包含TM時間男人提供的西裝免費租借乙次，報名詳情請至KKday官方網站。獅戀無罪主題週第二天，大馬國民女神林明禎將親臨新竹縣體育館帶來開場表演並擔任一日Muse Girls為攻城獅應援。 獅戀無罪主題週由南港輪胎冠名贊助，凡購買一樓席次的球迷將獲得應援毛巾，籃架後方將準備以「輪胎」為主軸的應援道具，助獅紫軍持續打造最狂主場。未來四場攻城獅主場賽事若上半場結束主隊領先10分以上，將從全場球迷抽出一位贈送一組南港輪胎。且兩日賽事皆會抽出一組由雲頂郵輪集團贊助的「露台海景房」離島跳島浪漫雙人遊。本週末兩日賽事預售票平均售出5成，二樓票券持續熱賣中，歡迎獅紫軍們把握機會進場獅吼，並體驗充滿戀愛氛圍的「獅戀無罪主題週」。