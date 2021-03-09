濱邊美波、橫濱流星「在民視飆台語」？電視台回應給希望
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-09 14:58:30
由女神濱邊美波、男神橫濱流星主演的日劇《我們的愛情不正常》，因虐戀、狗血8點檔的劇情，甫開播就掀起討論，該劇將在3月21日於民視電視首播，日前電視台上傳預告，再度引起網友注意，紛紛表示「民視X我們的愛情不正常=最佳組合」，但許願希望民視提供「台語副聲道」，民視也回應《NOWnews今日新聞》台語配音的可能性。
《我們的愛情不正常》除了幾乎每集都有的甜蜜吻戲，其狗血劇情更是觀眾討論的焦點。該故事以和菓子店「光月庵」為舞台，在某天老闆被殺害後，男主角指控凶手是女員工，也就是女主角的媽媽，該母親因此被捕，最後獄中身亡。男女主角因此結仇，卻在15年後為了各自需求「結婚」，從沒愛情的婚姻到後來彼此心動，宛如台灣8點檔才會出現的劇情，深受男女老少討論。如此狗血的話題日劇，確定要在專播鄉土劇的民視頻道播出，網友看到消息大讚表示「超完美組合」，並幽默回應「強烈建議民視配台語版」、「我願意為台語版再看一次」、「可以提供台語的副聲道嗎」、「極力推薦民視一定要台語配音我會追」、「這種灑狗血的劇情好適合在民視播」，反應熱烈。民視看到網友熱情迴響，表示：「民視推理劇場《我們的愛情不正常》戲劇結構跟張力確實如廣大網友的比喻，集集都有爆點的『日版八點檔』，民視內部會評估3月21日播出前，進行台語配音的可能性。」《我們的愛情不正常》3月21日晚間10點在民視無線台播出。