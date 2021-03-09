看完哈利專訪　外媒：查爾斯王儲陷入絕望

英國王室作家、《浮華世界》雜誌(Vanity Fair)記者妮可爾(Katie Nicholl)表示，面對哈利夫婦的指控，白金漢宮措手不及，擬召開危機會議，商討下一步行動。而查爾斯王儲在看完兒子及兒媳的專訪後，處於「絕望狀態」，哈利王子則寄電郵向父親解釋，他與梅根為何接受歐普拉的專訪。妮可爾並引述消息人士稱，威廉王子也對弟弟哈利的言論「非常擔憂」，而94歲的英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)則尚未看過訪談，但在週一的早餐匯報中，助理已為她簡短說明發生何事。雖然哈利與梅根避免在專訪中說出對女王不敬的言語，甚至稱讚女王對他們一直不錯，但哈利夫妻畢竟嚴厲的攻擊了皇室，王室作家格里斯伍德(Sarah Gristwood)認為，女王身為皇室大家長，很難置身事外，不去認為自己也成為攻擊的目標。格里斯伍德也提到，除了查爾斯王儲的聲譽以外，今年6月就是女王的丈夫、菲利浦親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)的百歲大壽，加上2022年就是英國女王即位70周年的白金禧年(Platinum Jubilee)，接連2件大事，有關慶祝活動正在如火如荼的籌辦中，現在突然爆出哈利與梅根的驚世專訪，恐怕不被影響都難。