SJ始源狠甩《我愛你》師姐女友　伸手討共同戶頭存款

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始源這次不計較戲分，力挺當時同經紀公司的師姊李沇熹，大膽挑戰渣男角色。片中，他在滑雪場甩了交往多年的李沇熹，還追著要兩人共同存錢戶頭的存款，一路渣到底，讓李沇熹氣到想踢他，更一口氣刷了機票飛到阿根廷療傷。 以《政客誠實中》拿下今年青龍電影獎「最佳女主角」的影后羅美蘭，片中與廉惠蘭搞笑演出，她大講方言，搞笑扮演結婚3次的婚姻老手，特別傳授廉惠蘭對付即將進門的大陸弟妹各式妙招。曾在韓劇《擁抱太陽的月亮》中扮演旼花公主的南寶拉，已經從少女演員轉大人，客串演出劉仁娜的主婦鄰居好友，燙著捲捲的媽媽風格髮型現身；超級綠葉金光奎，特別演出金剛于在警局的長官，他怕背黑鍋，將刑警出身的金剛于派去保護劉仁娜，成為替兩人製造相愛機會的關鍵人物。 金志映曾接連客串電影《雞不可失》和《極限逃生》，兩部電影都在韓國及台灣創下高票房，她這回在《今天決定我愛你》中更逗趣客串家暴女，爆打老公後，為了逃避警察金剛于的追捕，變裝跑到南山塔，過程非常搞笑，成為電影開場的最大亮點。《今天決定我愛你》3月12日在台上映。
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