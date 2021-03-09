好消息！鋼琴家盧佳慧《蝴蝶蘭》獲LAFA聲音設計類榮譽獎
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-09 15:59:39
台灣鋼琴家盧佳慧去年在台北國際藝術博覽會開幕式上，特別以多媒體科技藝術結合畫作與古典音樂，親自創作並現場演奏的跨界多媒體鋼琴作品《蝴蝶蘭Butterfly Orchid》曲目，榮獲2021年洛杉磯電影獎最佳聲音設計類榮譽獎項，盧佳慧也開心地表示，特別感謝畫家江賢二的授權，讓音樂和畫作的結合，呈現多元的藝術能量。
曾赴紐約專注鋼琴學習，並就讀曼哈頓音樂學院的盧佳慧，父親為已故立法委員盧修一，母親為公廣集團董事長陳郁秀，同時也是知名鋼琴家與音樂學者，外公陳慧坤是知名畫家。自小受藝術文化熏陶，盧佳慧在學期間也與多名鋼琴家拜師學藝，榮獲不少獎項肯定，並受邀於紐約卡內基大廳的魏爾廳（Weil Recital Hall）以及林肯中心的徒利廳（Alice Tully Hall）舉行獨奏會。除了鋼琴演奏外，盧佳慧還跨界表演製作、主持、寫作出書與發表樂評，近年來更從表演家晉升為創作者，進而成為音樂設計及製作人。2019年盧佳慧受邀擔任台北國際藝術博覽會《印象台灣》之策展人，將外公陳慧坤的畫作製成動畫背景，於現場進行鋼琴演出時，運用立體攝影機，製作成XR新媒體表演藝術作品《迷》；2020年再度受台北藝術博覽會邀請，擔任開幕式《登峰造極》的表演嘉賓，她特別與畫家江賢二合作，透過音樂和畫作的結合，製成多媒體鋼琴表演藝術作品《蝴蝶蘭》，呈現多元的藝術能量。在今年的Los Angeles Film Award（洛杉磯電影獎）上，盧佳慧這首《蝴蝶蘭》（Butterfly Orchid）獲得Best Sound Design Honorable Mention（最佳聲音設計類榮譽獎），盧佳慧開心地在臉書上跟眾人分享，並感謝連續兩年獲得台北藝術博覽會的邀請，同時也要特別感恩畫家江賢二的授權，賦予作品更深更美的詮釋。