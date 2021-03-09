AZ疫苗何時能施打？陳時中：再一周可以努力看看
記者吳承翰／台北報導
2021-03-09 15:58:09
台灣第一批AZ疫苗11.7萬劑，上個月初抵達台灣，但過了一周遲遲沒有施打。今（9）日國民黨立委洪孟楷在質詢時問衛福部長陳時中何時可以開始施打，陳強調，至今未施打是因為這是台灣第一批疫苗，檢查上會比較嚴格，洪問具體時間、下周能否施打，陳時中則說「下周的話可以努力看看。」
行政院長蘇貞昌今日率領部會官員赴立法院會備詢。洪孟楷質詢時指出，AZ疫苗一周前抵達，當時陳時中就說「下周可以開始施打」，結果過了一周都沒下文，陳強調當初的原意是最快7天內可以施打，但不代表真的7天後就能打，由於這是第一批進到台灣的疫苗，檢查上會比較嚴格，時間才往後延。洪孟楷追問陳時中，是否能承諾一個具體可以施打疫苗的時間、是否再給他們一周，就可以打？陳則說「再一周，可以努力」。此外洪孟楷表示國外許多政治領袖帶頭打疫苗，讓民眾放心，現在台灣對於AZ疫苗的效力、副作用有疑慮，蘇貞昌、陳時中願不願意先施打做為表率？陳時中強調台灣媒體報導民眾有疑慮，但事實上願意施打疫苗的人仍佔七成，報導有點以偏概全。洪孟楷認為，即便有七成民眾願意施打，仍有不少人有疑慮，他再問蘇貞昌、陳時中願不願意做表率，甚至每批疫苗進入台灣後，都安排政府官員施打？陳時中表示，每個國家的政治風格、人民感受都不同，如果疫苗不夠用，政府官員不會搶著打；蘇貞昌則說，他的態度始終如一，沒人敢打他會率先，但如果疫苗不夠用，他也不會去搶著打。