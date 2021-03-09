NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

共和黨：會繼續使用川普名號募款

中央社

2021-03-09 16:55:58

▲美國聯邦參議院昨天對前總統川普的歷史性第2次彈劾審判宣告無罪，此事一落幕，美國就開始衡量川普對他所屬的共和黨、對全國的影響力會持續多久。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲共和黨律師表示，雖然前總統川普發出警告，但黨仍計畫繼續用他的名號募款。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國共和黨律師今天表示，儘管前總統川普上週對黨寄出警告信，共和黨仍打算繼續用他的名號募款。
我是廣告 請繼續往下閱讀
川普律師5日對共和黨全國委員會（RepublicanNational Committee）、共和黨全國國會競選委員會（National Republican Congressional Campaign）以及全國參議院競選委員會（National Republican SenateCampaign）發出警告信，在川普尋求保留政治活力之際，更增添雙方緊張關係。
川普幕僚6日表示，川普對他的名字和肖像被用作品牌目的相當敏感，也非常不滿上述3個組織支持那些倒戈彈劾他的共和黨議員。
但共和黨全國委員會在回信中表示，川普上週末對委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）「重申」，同意共和黨使用他的名號；共和黨也說，「在發表核心、受憲法第一條修正案保護的政治言論時，（共和黨）有一切權利談及公眾人物」。
信中指出，川普將參加共和黨下月在佛州棕櫚灘的募款活動。川普私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）就位在棕櫚灘。
記者詢問川普發言人要求對信件發表看法，目前未獲回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1100309
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
47.83%52.17%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
12.58%87.42%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀