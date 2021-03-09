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神合作！《新福音戰士》導演監製MV　找宇多田光獻唱

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-09 16:56:31

▲宇多田光獻唱《新·福音戰士劇場版𝄇》主題曲。（圖／Sony Music）
▲宇多田光獻唱《新·福音戰士劇場版𝄇》主題曲。（圖／Sony Music）
「福音戰士」系列電影《新·福音戰士劇場版𝄇》經過多次延期，3月8日終於在日本盛大上映，吸引粉絲一大早在電影院排隊，等著第一時間收看這部神作的終章。宇多田光演唱的主題曲《One Last Kiss》也在今（9日）數位上架，同時公開由擔任福音戰士新劇場版系列原作、編劇、總導演的庵野秀明親自監製的MV，一上架半小時就破20萬觀看，留言處湧進不少粉絲，感謝天后與電影的神合作。 
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▲《新·福音戰士劇場版𝄇》終於上映。（圖／Sony
▲《新·福音戰士劇場版𝄇》終於上映。（圖／Sony Music）
庵野秀明接受宇多田光團隊的MV製作邀約，並提出「目前MV可能的製作方式是，希望能在沒有現場指導的情況下，使用宇多田光自拍的影片來剪輯成一部作品」的拍攝方案。配合庵野秀明提出的看鏡頭及對嘴部分的提議，宇多田光與數名工作人員做好完善的防疫措施，在倫敦的郊外進行拍攝，用手機等不同器材錄影後，由庵野導演在日本剪輯和後製。 
因預期電影的完結將比以往更長，庵野秀明導演對宇多田光提出希望在《One Last Kiss》後播放系列電影首篇主題曲《Beautiful World》的請求，想不到天后不僅答應，更重新編製該曲，帶來新版的《Beautiful World（Da Capo Version）》，為電影終章畫下最完美的句點。 
另外，為了回應海外粉絲對黑膠發行的熱烈呼聲，《One Last Kiss》也決定發行國際版黑膠唱片。有別於日版黑膠，國際版封面是使用明日香作為封面設計，預計於2021年夏季發售。
▲電影主體曲找來宇多田光獻唱。（圖／Sony
▲電影主題曲找來宇多田光獻唱。（圖／Sony Music）
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