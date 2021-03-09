神合作！《新福音戰士》導演監製MV　找宇多田光獻唱

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庵野秀明接受宇多田光團隊的MV製作邀約，並提出「目前MV可能的製作方式是，希望能在沒有現場指導的情況下，使用宇多田光自拍的影片來剪輯成一部作品」的拍攝方案。配合庵野秀明提出的看鏡頭及對嘴部分的提議，宇多田光與數名工作人員做好完善的防疫措施，在倫敦的郊外進行拍攝，用手機等不同器材錄影後，由庵野導演在日本剪輯和後製。 因預期電影的完結將比以往更長，庵野秀明導演對宇多田光提出希望在《One Last Kiss》後播放系列電影首篇主題曲《Beautiful World》的請求，想不到天后不僅答應，更重新編製該曲，帶來新版的《Beautiful World（Da Capo Version）》，為電影終章畫下最完美的句點。 另外，為了回應海外粉絲對黑膠發行的熱烈呼聲，《One Last Kiss》也決定發行國際版黑膠唱片。有別於日版黑膠，國際版封面是使用明日香作為封面設計，預計於2021年夏季發售。
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