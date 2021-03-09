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江宏傑陷婚變疑雲　張震嶽、頑童小春幫緩頰

記者吳雨婕/台北報導

2021-03-09 16:32:46

張震嶽、頑童MJ116參與公益記者會。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.03.09）
▲張震嶽（右二）、頑童MJ116參與公益記者會。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.03.09）
張震嶽、頑童MJ116今（9）日受邀出席公益記者會，頑童團員小春最近參與錄製《全明星運動會》，與江宏傑相識，而對方最近飽受婚變疑雲所苦，談及此事，小春也做出回應。此外，登記結婚3年的張震嶽，自爆打算在今年辦婚宴。
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小春近來參與錄製《全明星運動會》，分屬藍隊，但是近期紅隊隊長江宏傑、福原愛被爆婚變，談及此事，他尷尬表示：「不同隊遇不到，比較常跟藍隊的人一起練習。」張震嶽則是替江宏傑緩頰，先是提到自己沒有注意到這件事，接著笑說：「風頭過了就沒事，希望能好聚好散。」
▲福原愛與江宏傑的婚姻問題近日成為網路焦點話題。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲福原愛（右）、江宏傑遭爆婚變。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲張震嶽、頑童MJ116參與公益記者會。（圖／記者吳雨婕攝,
▲頑童小春（右一）對於江宏傑遭報婚變一事三緘其口。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.03.09）
張震嶽、頑童去基隆伊甸園，親自參與遲緩兒發展計畫課程，他們開心表示，除了很有感觸外，也發現小孩很親人、可愛，被問到會不會萌念想生孩子，大淵立刻回答：「隨緣啦！沒有就沒有，不強求。」而已經育有一子的張震嶽則坦言，一直都有為生第二胎努力「做功課」，「阿美族比較喜歡女孩子，可能是母系社會的關係吧，希望可以生女孩，但是如果如果還是兒子也無所謂，順其自然。」
張震嶽在2018年9月與太太小涵登記結婚，可是婚宴遲遲未辦，他透露今年可能會辦婚宴，讓大家給他祝福，「阿美族很介意這個部分，常常被問『怎麼都沒有請客？』每次回家都會被碎念。」至於舉辦婚宴的確切時間，他笑說希望是在年底之前，所有親戚包個遊覽車一起北上，晚上再來個After party。
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