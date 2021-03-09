NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

竟是億萬富翁二代！泰國男星兵役體檢曝身世

四方報/綜合報導

2021-03-09 16:38:54

帥哥
▲Assarasakorn在泰國的事業版圖相當顯赫，主要是經營珠寶業和房地產，James Assarasakorn可以說是含著金湯匙出生。（圖／翻攝自Instagram）
泰國明星藝人除了時常出現很多學霸之外，富二代進入演藝圈的故事也十分多，但許多富二代都相當低調，讓人意外他們這種「不靠爸」的精神。曾因出演泰國戲劇《名門紳士》的男星James Ma當藝人多年從未談過家世，直到他進行兵疫的體檢照流出，粉絲驚訝他的姓氏竟是泰國富豪Assarasakorn引爆熱議，他才出面坦承他的確是億萬富翁Smith Assarasakorn的親兒子。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Assarasakorn在泰國的事業版圖相當顯赫，主要是經營珠寶業和房地產，James Assarasakorn可以說是含著金湯匙出生。粉絲得知後都十分震驚，因為James的態度始終謙虛低調，且保持如此多年都沒在公開場合提及家世，足見教養非常好。
身為泰國三台的人氣演員，James還擁有183公分的身高，是名符其實的高富帥。人生第一部主演的戲劇是《名門紳士》，而2016年以《這個平凡男子》人氣飆升，被封為「泰國國民老公」。另外，他是香港人和泰國華僑的後代，曾經被訪問過家境，他只表示父母經營中小企業，直至近年真名流出，才讓粉絲大驚原來他的家世並不普通，而是泰國的名門望族。
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
47.83%52.17%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
12.58%87.42%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀