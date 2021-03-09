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小嫻、美女主播2選1！鳳梨親回「後續發展」笑翻網友

娛樂中心/綜合報導

2021-03-09 16:40:36｜2021-03-09 16:41:53

▲鳳梨（中）開直播回應網友問題。（右為小嫻、左為邱薇而）（圖／鳳梨、小嫻、邱薇而臉書）
▲鳳梨（中）開直播回應網友問題。（左為小嫻、右為邱薇而）（圖／鳳梨、小嫻、邱薇而臉書）
網紅鳳梨（吳泓逸）前陣子無故捲入舊愛罔腰的懷孕風波，未料在開直播回應事件後，搞笑、獨特的口音讓他瞬間爆紅，每次開直播總會吸引上萬名網友觀看、討論。鳳梨昨（8）日晚間到臉書上開直播，藝人小嫻、前主播邱薇而都現身留言區捧場，1名網友看到後就請他「2選1」，鳳梨除了大方回應之外，也自己創造後續發展。
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「小朋友才做選擇，我兩個都要」，鳳梨激動直言該名網友想挖洞給他跳，認為很多新聞小編都很險惡，只要他講錯一件事情，隔天就會被媒體大作文章，鳳梨還自創劇情，替新聞小編下標：「他們會寫得很驚悚，某一種水果的直播主，公然調戲某主播、某女藝人，或是拋棄誰，公開對誰示愛，然後我就出事了！」直言自己很聰明，沒有掉入網友設的陷阱。  
此外，也有網友問鳳梨如何當渣男，鳳梨就透露幾天前才被自己最愛的人提分手，原因是對方發現他的房間有沒聞過的香味，質疑鳳梨出軌，隨後話鋒一轉，鳳梨就開始分享沐浴乳，「叔鼠的寶包（沐浴乳）有很多，每一個都有它們專屬的味道，一個禮拜7天，每天都有不同的寶包來陪伴叔鼠寂寞難耐的夜晚」。（編輯：侯家瑜）
▲鳳梨開直播大罵，坦言只想安靜過生活。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨搞笑、獨特的口音瞬間爆紅。（圖／鳳梨IG）
▲前男友鳳梨（左）在臉書兩度發文代罔腰（右）道歉。（圖／翻攝罔腰臉書）
▲鳳梨（左）前陣子無故捲入舊愛罔腰（右）的懷孕風波。（圖／罔腰臉書） 
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