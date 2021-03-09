特企／可追蹤式新冠快篩領軍　打造便捷醫療生活

疫情持續延燒到2021不停歇，疫情影響加上遠端技術日益成熟，POCT (point-of-care testing ) 的遠端檢測產品開發也成趨勢。台灣奈米碳素集團子公司Ainos看準千億氣體醫用產值，領先業界成功開發獨家氣體檢測微型化技術，並導入獨家專利MEMS（微機電生物晶片）技術，將醫療檢測帶入生活，並讓氣體檢測作為遠端健康檢測依據成為可能。而Ainos更以多年快篩醫材開發經驗為基礎，短時間內即研發出快篩試劑，僅需15分鐘就能找出可能感染者，並搭配手機追蹤功能，防堵社區感染的風險！在多項前瞻產品的加持下，Ainos也即將登板美國那斯達克 (NASDAQ)，為產業界投下震撼彈！

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AI NOSE領先業界！獨家 MEMS低濃度氣體辨識技術 微型化應用層面廣

許多研究顯示，藉由精密分析患者呼出氣味或患病器官散發的氣體組成檢測，就能推斷出可能患有的疾病別，但過去高端的氣體檢測需仰賴大型機台，不僅貴又重難以普及化。看準精準醫療進入日常生活的龐大商機，Ainos使用奈米級感測膜材料，極大化反應面積，提升晶片偵測低濃度多種氣體的靈敏度，加上獨家專利MEMS（微機電生物晶片）技術，使晶片體積微小化，單一晶片僅3.2毫米，再利用AI氣體辨識演算法，提升晶片對於多種氣體辨識的能力。

Ainos更與封測大廠合作，利用系統級封裝技術 (System In Package)，推出全球獨家專為健康設計的多氣體感測模組 AI Nose，微型化氣體檢測技術不僅降低使用成本，還將應用層面普及化到各個領域，尤其在置入各項載具後，更能帶領人們走進醫療便利的生活！

後疫情時代來臨! 病毒變異讓疫苗效果打折扣! 精準快篩不可少!

後疫情時代的來臨，由於疫苗的廣泛使用， 雖然部分國家已經進入群體免疫的狀態，但卻因病毒的變異，也讓疫苗效果打了折扣，WHO也警告疫情有上升跡象，大家千萬不可鬆懈。現階段反而更需要提供快速準確的新冠病毒篩檢方式，搭配同步辨識個人身分與感染狀態，來進行出入口通行的認證與管制，以確保環境與社區的安全。

在後疫情時代，為提高交際活動與經濟行為的自由度，國跟國的藩籬逐漸的在解封，也造成防疫上的漏洞，這是現階段急需被解決的難題。明確世界統一防疫的標準規範，讓每個出入境的民眾都能確實遵守，可嚴格防堵病毒的復染！Ainos 以分子檢測方式，15分鐘即可快速驗出個人是否有感染到新冠病毒，透過QR CODE的辨識，鎖定個人的身分與檢測狀態，並於手機上提供檢測的結果，來確實管控出入時個人的感染情形，達到防止疫情的擴散的目的。

可追蹤式新冠快篩受國際青睞！MEMS 開發經驗助短時間內研發

第一場勝仗！Ainos獲歐盟CE認證，防堵Covid 19開發市場少見可追蹤式新冠快篩產品外銷國際，為防疫再注入一針強心劑！奠基MEMS開發經驗，轉植到新冠病毒檢測相關產品，Ainos與國家衛生研究院及國防醫學院預防醫學研究所合作，在短時間內即研發出快篩試劑，產品通過國防醫學院預防醫學研究所測試，靈敏度、專一性等各項要求，均符合標準，僅需短短15分鐘就能找出可能感染者。為降低社區感染的風險，Ainos更開發追蹤功能，人們只要透過手機即能輕易判讀與追蹤自身病況！

新冠肺炎檢測再進化! LAMP PCR-快速檢測又低成本幫助病患及早治療

防堵病毒持續擴散，大能量、快速檢測是關鍵。傳統PCR檢驗時間長達數小時至數天，且設備昂貴又大型難以普及檢測。Ainos所開發出的Covid 19 LAMP PCR檢測，具有高專一度、靈敏性，40分鐘即可完成一次檢測，能幫助Covid 19檢測普及化至社區醫院、地方公衛機構、私人診所、機場各出口等，達到更大量又快速的安全防護。

遠距醫療新技術! 二大主力健康檢測產品首度亮相！解決民眾看病痛點醫療超便利

以MEMS低濃度氣體辨識技術為基礎，Ainos推出三大主力醫用健康管理產品，所有產品皆支持遠距醫療，不僅完整遠距醫療的最後一哩路，更為遠距醫療開創新商機！民眾無須大排長龍在醫院等看診，還可以加快多項疾病的確診進程，連女性也可以不用再擔憂尷尬內診！

產品一：AinosPen-可攜式呼氣檢測儀，完整遠距醫療最後一哩路。

Ainos Pen便於攜帶可隨時利用呼氣偵測健康，同時也是觸控筆能完美搭配手機或平板。只要吹氣兩秒，即可快速檢測消化不良、慢性萎縮性胃炎、便秘、腎臟功能、牙周炎等多項疾病。該產品的出現，更能解決遠距醫療視訊無法實際觀察病患的痛點，透過雲端完整紀錄，讓醫生無論在哪裡都可以輕易追蹤病患身體實際狀況

產品二：Flora-市場唯一婦女病快篩產品

全球女性曾得過婦女病高達三成，由以黴菌性陰道炎、細菌性陰道炎、陰道滴蟲為大宗，且更困擾的是病患經常反覆感染。未來只要醫生或病患自行使用Flora，對著私密處偵測氣味，無須內診也可以輕鬆診斷疾病，解決女性看診婦科需要內診的困擾與擔憂。搭配Ainos APP幾分鐘內婦女即可用手機可以了解病情，並可即時將測試結果無線傳送給醫生，完全隱密、不需要排隊！對比目前市售快篩只能檢測私處酸鹼值無法確診，Ainos Flora不僅可提供是否有感染的定性結果，還能定量檢測致病菌數量，讓治療能快速對症下藥！

氣體醫用產值高達千億！ Ainos預計今年登板那斯達克！

Ainos開發出的多項產品也預計帶來可觀的營收！以Flora為例，全球15-64歲女性皆是潛在客群，全球女性中曾得過婦女病者高達三成，換算約25億人口， 產值上看數千億美金。而市調機構Global Market Insights 也預估新冠肺炎檢測市場規模高達美金33億，2026年更上看85億。挾帶此股高產能營運標的，今年Ainos也計畫登板那斯達克，以成為下一個生技巨擎為目標！