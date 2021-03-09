韓國新增2例注射疫苗後死亡 6人接種後仍確診
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-09 16:52:03
韓國新冠疫苗應對接種推進團今（9）日統計，展開接種計劃至今已有近40萬人接種疫苗，列入優先接種的人員已經有一半完成接種；今日韓國新增接種後出現過敏、不良反應的936起個案中，有10人為嚴重過敏反應、924人出現輕微症狀，另有2人接種後死亡。
據統計，已接種新冠疫苗的38萬3346人中，療養院的接種率最高（83.5%），接著是療養設施（55.9%）、一線防疫人員（13.5%）、醫院等機構（41.8%）。施打的疫苗種類方面，約37萬7138人接種的是阿斯利康（AZ）疫苗、6208人接種輝瑞／BNT疫苗。韓國疾病管理廳今日還公布一項統計資料，自開始接種疫苗，共有6起個案在接種後確診。早前，韓國中央防疫對策本部也表示，接獲通報有3起接種疫苗後仍確診的個案，2人為國立醫院的護士，剩下1人也為醫護人員。韓國疾病管理廳表示，確診個案可能在接種前就已感染病毒，但也不排除接種後，在體內產生抗體之前感染的可能。《韓聯社》報導，韓國近日向輝瑞藥廠直接採購100萬劑的疫苗，預計將在3月22日、29日到貨。此外，剩下600萬劑疫苗到貨時間未定，預計將會是第二季。
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