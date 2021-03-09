低估眾人智商？律師轟「分租兩房」太瞎：承認錯誤很難嗎

週刊今（9）日報導，民進黨已婚立委王定宇與兼任民進黨發言人的民進黨新聞部主任顏若芳遭直擊同居，王定宇澄清自己與顏若芳就是房東與房客的關係，且其妻也知情，顏若芳則回應指出，房間是自己以每個月8000元租給王定宇休息。專攻家事與外遇事件的女律師李怡貞就分享自身經驗，坦言「承認錯誤很難嗎？」。

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王定宇被爆出與顏若芳同居，甚至一週五天在顏若芳的住處過夜，雙方都出面強調彼此「房東與房客」關係。顏若芳表示自己和王定宇就像是許多提攜她的前輩一般互動，因此以租金8000元租給王定宇，本人平常則住在南京圓環家中。王定宇也否認外界指控，坦言「我太太也知道這事」。

▲立委王定宇遭週刊爆料與小他17歲的民進黨發言人顏若芳同居。（圖／記者呂炯昌攝）

李怡貞在臉書粉專

《女人大律師李怡貞》

提出「開兩個房間」、「分租兩個房間」差異，更諷刺表示「是現在流行睜眼說瞎話大賽，還是說覺得大家智商都很低？」，她透露自己經手過不少外遇案件，尤其是同僚、同辦公室的，公開場合總表現特別冷淡，誰知道私底下看訊息卻相當熱絡、互買愛心咖啡或早餐，還不時耍耍小脾氣。

李怡貞也老實表示這類外遇事件比比皆是，「承認錯誤很難嗎？」，接著更自我調侃「就像我，已婚育有一女，還是一直在跟彭于晏示愛，不時強逼記者朋友喊話幫我掛彭于晏太太頭銜，甚至還一度變心『鼠薯』，還是繼續能在江湖上走跳啊！」。（編輯：楊智傑）