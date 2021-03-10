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父親借不到8萬「在家輕生」　女星打開遺書崩潰

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-10 09:00:00

▲周思潔還清破億債務。（圖／高點）
▲周思潔還清破億債務。（圖／高點）
走紅歌壇秀場的玉女歌手周思潔，幫親人作保扛了5千多萬債務，創立公司後遇到商業詐騙5千多萬、東科大火公司付之一炬，甚至還有父親輕生的打擊，種種困境並未擊垮她，她於《震震有詞》中分享，如何在17年內還清上億負債。
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▲周思潔推出療癒型個人頻道《人生就Lucky》。（圖／萊格悠提供）
▲周思潔人生挫折重重。（圖／萊格悠提供）
周思潔憶及父親才華出眾、很會賺錢，「當年賺的錢如果有留下來，我們家可以買下延平北路2條街樓房，只是他賺錢僅供自己花用，沒有拿回來養家過」，花錢不手軟的父親不時開口向周思潔要錢，最後一次開口借8萬，但周思潔實在沒錢能借而回絕，沒想到2天後父親在家上吊輕生，「爸爸留下的遺書中祝福每一個孩子，唯獨怨我跟媽媽」，讓她十分心痛。
▲周思潔穿紅色和服唱日文歌。（圖／萊格悠提供）
▲周思潔工作沒日沒夜。（圖／萊格悠提供）
父親過世、又扛著幫親人作保償還貸款的龐大壓力，周思潔努力開創事業，卻碰到商業詐欺連貨帶錢被詐騙5千萬，過幾個月設立在東科大樓的公司遭遇大火燒毀，多年來的心血全部歸零，若是一般人肯定無法短時間內重新站起來，而她看著公司災情覺得「人生最慘不就如此」，一夜轉念「生命其實可以重來」，周思潔說：「我為了還債沒日沒夜的工作，連續9年每天睡不到3小時。一年搭飛機200多趟、演講800多場。」在過人的毅力堅持下，周思潔花了17年將上億債務還清。
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