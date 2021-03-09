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自行車載童上路一周年　僅4車款、6安全座椅檢測合格

記者陳致宇／台北報導

2021-03-09 17:20:41｜2021-03-09 17:20:49

自行車
▲交通部有條件開放自行車附載幼童，目前市面上共有4型自行車、6型兒童座椅檢測合格。（圖／記者陳致宇攝）
交通部去（2020）年修正施行《道路交通管理處罰條例》第76條，有條件開放自行車附載幼童，該規定實施已屆滿一周年，目前市面上共有4型自行車、6型兒童座椅檢測合格。交通部解釋，可附載幼童的自行車不同於一般自行車，必須與兒童座椅通過TBIS007的7項嚴格整合測試，合格產品將會於明顯處張貼合格標章，以利消費者清楚辨識。
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交通部表示，年滿18歲民眾可使用合格自行車、電動輔助自行車搭配合格的兒童座椅，附載1名幼童，前座椅可附載1歲以上4歲以下且重量15公斤以下兒童；後座椅可附載1歲以上6歲以下且重量在22公斤以下的兒童，違反規定者，可處新台幣300元至600元。可附載幼童的自行車不同於一般自行車，必須與兒童座椅通過TBIS007的7項嚴格整合測試，合格產品將會於明顯處張貼合格標章，兒童座椅也應符合中華民國國家標準CNS 15978自行車兒童座椅安全要求規定。
▲可附載幼童的自行車與兒童座椅必須通過TBIS007的7項嚴格整合測試，合格產品將會於明顯處張貼合格標章，以利消費者清楚辨識。（圖／記者陳致宇攝）
▲可附載幼童的自行車與兒童座椅必須通過TBIS007的7項嚴格整合測試，合格產品將會於明顯處張貼合格標章，以利消費者清楚辨識。（圖／記者陳致宇攝）
交通部指出，目前已有電動輔助自行車2型、腳踏自行車2型等4型自行車，以及前座椅3型、後座椅3型等6型兒童座椅，共24款組合型式自行車依規定經檢測合格，可合法附載幼童，同時也樂見更多自行車業者及兒童座椅提出檢測申請，並將持續宣導自行車附載幼童相關規定，同時鼓勵各位家長使用合法的自行車及座椅附載幼童。
自行車業者指出，合格自行車價格自7,280元至42,800元不等，皆為台灣品牌製造；兒童座椅則是日本及荷蘭品牌進口，價格自3,550元至8,200元不等。自行車自去年9月上市以來，銷售量已突破千輛，兒童座椅銷售也突破500個以上，除了休閒使用外，不少父母也會用在通勤、接送小孩上下課等用途。
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