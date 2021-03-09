《尋龍使者：拉雅》上映！女主靈感來自這位泰國女神

根據《四方報》報導，迪士尼最新動畫《尋龍使者：拉雅》推出首位東南亞公主，令不少東南亞國家民眾相當期待。近日，動畫製作團隊在IG上透露，這位虛構的拉雅公主外型是受到泰國知名美女影星Yaya啟發而創作的，引發粉絲討論。

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綜合泰國媒體報導，《尋龍使者：拉雅》泰國裔的電影編劇Fawn Veerasunthorn日前在IG上發出消息，稱女星Yaya將擔任泰國版動畫配音，她還手繪了一張Yaya倚靠著嘟嘟車圖畫，與粉絲分享好消息。她在文中表示：「期待Yaya的演繹將為拉雅的角色注入活力」。

▲動畫製作團隊在IG上透露，這位虛構的拉雅公主外型是受到泰國知名美女影星Yaya啟發而創作的，引發粉絲討論。（圖／翻攝自IG）

而迪士尼動畫總監Dean Wellins則在底下留言回應：「我是Yaya的忠實粉絲，別告訴她是她啟發了拉雅的角色設計靈感」。Fawn則回覆稱：「Dean，這我們確定能說出來嗎？？」儘管該評論後來已被刪除，但對話截圖在網上瘋傳，引發網友討論。

▲動畫製作團隊在IG上透露，這位虛構的拉雅公主外型是受到泰國知名美女影星Yaya啟發而創作的，引發粉絲討論。（圖／翻攝自IG）

《尋龍使者：拉雅》創作靈感融合泰國、越南、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、印度、菲律賓、寮國等東南亞國家元素，由《冰雪奇緣》原班團隊刀製作，3月5日於台灣上映。