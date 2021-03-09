UBA／4強開打決戰小巨蛋 3月12日中午起索票
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-09 17:48:48
109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將在3月20、21日於台北小巨蛋火熱開戰，闊別一年重新開放球迷入場觀賽，3月12日中午12點起於拓元售票系統開放索票。
近年富邦人壽UBA賽事精彩度、收視率與觀賽人數逐年成長，自106學年度起前進小巨蛋舉行決賽，連續兩年冠軍賽門票皆在五分鐘內被索取一空，上學年度賽事因疫情影響「閉門」開打，今年盼全台球迷重返球場，一同享受大專籃球熱潮。決賽兩天賽事各分上、下半場（10點、12點／17點、19點）場次供索票，當日兩場次間清場進行全場大消毒。20日四場賽事依序為10點女子四強賽由世新大學對上佛光大學、12點男子四強賽政治大學與健行科大碰頭、17點女子四強賽文化大學對戰臺灣師大、19點男子四強賽世新大學對決義守大學；21日上半場進行女、男子組季軍賽，下半場為冠軍賽重頭戲。 本屆富邦人壽UBA決賽自3月12日（五）中午12點起於拓元網站開放線上索票，每帳號、每上半或下半場次至多可索取兩張票券，成功索票後，要在3月14日23:59前至全台ibon機台完成領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者，視同放棄，系統將進行清票，釋出未領取之票券，並於3月15日（一）中午12點再次開放線上索票。未能親自到場觀賽的觀眾，也能透過賽事直播鎖定精彩賽事，電視轉播將由MOMOTV（75台）與民視第一台（151台）聯合播出，其中MOMOTV為4K高畫質；網路直播鎖定LINE TODAY， MOD設有UBA專區，Hami Video提供LIVE的4D全視角體驗，賽事結束後則可立即透過YouTube SSUtv頻道觀看重播，今年男、女兩場冠軍戰還將在國際大學運動總會的OTT 平台「FISUtv」推出英語轉播，服務臺灣地區以外的海外球迷。