藍送連署書不見蔣萬安 綠營：可藍白合、不容江蔣同框？
記者胡宥心／台北報導
2021-03-09 17:50:01｜2021-03-09 17:59:23
國民黨決戰8月公投，今（9）日大張旗鼓送出「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案的第二階段連署書送到中選會。對此，民進黨人士直言，今天是江啟臣就職週年，他找車隊掃街、立委造勢送連署書，根本坐實假公投連署之名，行黨主席選舉宣傳之實。
「今早國民黨浩浩蕩蕩送連署書，可以觀察到，江啟臣找羅智強以及黨團立委，但唯獨不見人氣最高的立委蔣萬安。」一位綠營國會人士不諱言，公投連署最多份數、支持者都來自台北市，結果幫忙連署的蔣萬安卻「隱形」？有趣的是，另一位也有意參選台北市長的羅智強卻現身其中，還是現場唯一一位台北市議員。「難道江啟臣因為藍白合被北市基層批評而不爽邀請蔣萬安？還是江啟臣要挺羅智強選台北市長？」該位綠營國會人士表示，江啟臣找柯文哲的事引起基層很大反彈，甚至有支持者認為，這時候國民黨跟民眾黨合作，只會圖利民眾黨議員選戰，弱化自家藍營戰力，無助於自家黨內團結。加上前日民眾黨幫助民進黨拿下交通委員會召委，更讓藍營支持者不爽，因此江啟臣為了修補與藍營基層關係，只好進行一系列的操作。前述綠營人士直言，江啟臣接受王淺秋廣播專訪，明顯就是為了要藉由王淺秋是韓國瑜前市府團隊的身份，修補日前操作「藍白合」和柯文哲同台造成的傷害，拉近與韓粉之間的距離，避免自己的主席選舉選情持續失血。對於國民黨立委陳以信移送考紀會事件，藍營更是內鬨不斷，不少藍營基層也批評，如果陳以信送花給陳時中要被送考紀會，那江啟臣和柯文哲同台不用送考紀會嘛？江啟臣可以不顧基層反應「藍白合」，這不是標準的「只准州官放火、不許百姓點燈」嗎？質疑根本是雙重標準。