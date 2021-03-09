綠批操弄公投 國民黨：拿江啟臣神救援還是免了吧
記者余祥／台北報導
2021-03-09 18:06:41｜2021-03-09 18:12:20
國民黨今（9）日送交反萊豬、公投綁大選公投案第二階段連署書至中選會，民進黨批國民黨主席江啟臣為圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作。國民黨則反批，民進黨應該對公投案謙卑以對，而不是在立委王定宇落難時找江主席來「神救援」，民進黨強扯國民黨主席選舉，根本是掩耳盜鈴。
民進黨發言人簡舒培表示，民進黨尊重人民行使公投權利，但對於國民黨及江啟臣主席為圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作，使公民票的本意被扭曲，深表遺憾。針對民進黨說法，國民黨發言人何志勇表示，江啟臣身為台灣最大在野黨主席，今天領銜送交「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案連署書至中選會，捍衛國人食安以及確保國民能有效行使直接民權的權力，恰如其分。何志勇說，加總超過百萬份的連署書也展現台灣人民的意志，民進黨應該要對此謙卑以對，而不是在立委王定宇遭爆外遇落難時找江啟臣「神救援」。如今民進黨強扯國民黨主席選舉，掩耳盜鈴，不僅是對每一位公投連署人的極度不尊重，也背離了民進黨過去爭取公投的理念。何志勇指出，王定宇因2008年率眾在台南孔廟包圍來訪的海協會副會長張銘清、並暴力相向，而「一舉成名」，後被法院宣判傷害罪定讞；去年10月美國總統川普伉儷不幸感染新冠肺炎，國民黨第一時間以英文推特發文祝福康復，並希望大家攜手努力消弭疫情，卻也遭王定宇冷嘲熱諷。他實在很不想批評，尤其兒女私情本屬私領域，但真心希望王定宇這次要好好深思，如何試圖做些改變帶給台灣社會多一點正面能量？至於此刻民進黨欲拉江「神救援」，還是免了吧。