蔣萬安質疑政府無心解決少子化 蘇：有努力但效果不佳
記者吳承翰／台北報導
2021-03-09 18:27:30｜2021-03-09 18:28:26
台灣少子化問題日益嚴重，去年首度出現人口負成長（新生兒人數少於死亡人數），今年一月更是創下單月僅9601人，是台灣歷史單月最低。今（9）日國民黨立法委員蔣萬安質詢時，即便生育率逐年下降，政府公托供給仍然不足，一年只提供給9500位幼兒，遠遠不及目前17.5萬名幼兒。
蔣萬安質詢時問蘇貞昌，政府近期又為了解決少子化，編了400多億預算，究竟有沒有成效？蘇貞昌回答，看出生率不那麼明顯，但有時問題並非只看出生率就好，政府也知道年輕父母的辛勞，他們會各方面去支持。蔣萬安以日本解決少子化為例，2015年將首次人工受孕的治療補助上限提高2倍、企業為不孕女員工提供停職及產假制度，2016年日本試管嬰兒新生人數創新高，平均每18名新生兒中就有一個是試管嬰兒；新加坡則提供16週有薪產假、2週有薪陪產假，設置「兒童發展帳戶」，由政府、父母以1:1方式存入專款，協助父母育兒。蔣萬安批評，政府針對少子化投入的經費逐年增加，但新生兒人數自蔡英文上任以來逐年下降，從2016年還有20萬，2017年下降到19萬，2018年下降到18萬，去年更只剩下16萬，也讓台灣出現首度人口負成長，蔣大酸「現在台灣真的是生不如死（出生人數不如死亡人數多）。」蘇再強調，政府確實有心解決少子化問題，但效果不會那麼快出來。蔣萬安呼籲，由行政院主導成立跨部會之少子化政策小組，系統性規劃我國之少子化政策，並建議比照日本「少子化社會對策基本法」制定我國因應少子化問題之專法。蘇貞昌則回應，政府做的還有不足，別的國家的做法也確實有效，會參考他國政策，希望能讓台灣急起直追。