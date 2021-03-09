警廣「空中傳愛」募血300袋 AB血型超量可緩捐一周

警廣臺中分臺除了報導即時路況等交通服務，一年3次舉辦公益捐血活動，7年來「圈粉」不少，深獲口碑。今天在黎明辦公區登場的「空中傳愛，挽袖捐血」，就吸引不少熟面孔的聽友主動報到。一名宋姓退休人員是常客，他一邊挽袖捐血，一邊熱心呼籲「捐血一袋，救人一命」。另一名重度視障李小姐，儘管緊張怕暈倒，完成捐血後也為能捐血助人開心不已。

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警廣台中分台103年開始舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，一年比一年規模盛大，不但警方及政府單位全力配合，不少聽友更主動熱情參與。9日舉辦今年第1次捐活動，人潮大排長龍，捐血中心出動兩輛捐血車，警廣台中分台台長鮑靜娜預估，一天可募集300袋熱血。

▲警廣台中分台舉辦「空中傳愛，挽袖捐血」，一天來募血300袋。（圖／記者金武攝，2021.3.9)

捐血中心指出，