警廣「空中傳愛」募血300袋 AB血型超量可緩捐一周

警廣台中分台103年開始舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，一年比一年規模盛大，不但警方及政府單位全力配合，不少聽友更主動熱情參與。9日舉辦今年第1次捐活動，人潮大排長龍，捐血中心出動兩輛捐血車，警廣台中分台台長鮑靜娜預估，一天可募集300袋熱血。捐血中心指出，中部血庫年前曾經鬧血荒，在民眾踴躍捐輸下，血庫已達9天安全存量。不過，為支應中彰投雲四縣市每天1800袋血液需求量，警廣台中分台舉辦的捐血活動，仍像及時雨，大大挹注血庫存量。只是，目前中部血庫AB型血液偏高，存量達到11天，為了血液新鮮度，避免造成浪費，請AB型捐血人可暫緩一周捐血，其它血型仍需正常捐血。警廣台中分台長鮑靜娜說，從2014年開始，每年舉辦3次捐血活動，吸引很多熱血民眾挽袖捐血，尤其是警廣忠實聽眾，每每時間一到，就主動跑來捐血，今天一大早就來報到的宋先生，就是忠實聽眾之一。另一名重度視障李小姐，自稱唸高三時，生平第一次捐血，因出現暈眩狀況很緊張。時隔6年，儘管依舊緊張，在順利完成捐血後，為能捐血助人特別開心。 警廣台中分台捐血活動，參與單位很踴躍，包括交通部高速公路中區養護工程分局、台中市警察局、台中市政府等單位年年參加外，許多企業也本著做公益不落人後，提供大批物資贊助活動，例如維他露基金會、正隆公司、行政院農業委員會種苗改良繁殖場、宏有雞蛋行宏有牧場、宏瑋醫材等，讓完成捐血民眾大包小包帶回家，做好事又有小確幸，人人都開心。
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