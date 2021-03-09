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寧願付房租住顏若芳家　王定宇立院會館內部曝光

記者吳承翰／台北報導

2021-03-09 19:04:34｜2021-03-09 19:16:33

王定宇、立法院會館
▲民進黨立委王定宇遭爆不住立法院安排給他的會館住民進黨發言人顏若芳家，一位不具名立委提供王在會館的房間內部照片。（圖／立委提供）
民進黨立委王定宇遭爆和小他17歲的民進黨發言人顏若芳同居，有時一周出入顏在大稻埕的豪宅達到5次，王定宇對此回應他和顏租房，在台北有個可以休息的地方。但立法院設有大安會館、台北會館，供中南部立委若有公務需求能在台北留宿，外界質疑王為何有宿舍不用，要去租顏的房子，他的會館房間內部也曝光，有一張雙人床、兩張椅子、並有對外窗，裝潢雖說簡陋，但也是該有的都有。
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根據不具名立委提供王定宇房間的照片，王定宇的房間有一張雙人床，枕頭、被子看起來還算清潔，此外床的兩側還有床頭櫃、電話，以及兩張椅子，牆壁漆成白色，雖沒有太多的裝潢，但有一扇對外窗，採光及通風十分不錯，也有窗簾能遮蔽光線。
對於立委宿舍品質，民進黨高雄市立委許智傑上午受訪時說，他住的大安會館非常老舊，只有一張床、一張書桌，設備老舊，是個比陋室銘還陋室的環境，不見得每位立委都住得習慣。但許也表示，王住的是台北會館，興建時間比大安會館晚，環境應該會再好一些。
民進黨嘉義市立委王美惠則評論，國家的東西本來就會比較簡陋，且她住的還是年份比較老的大安會館，之前會去是因為朝野院會表決大戰，她因為排班的因素過去盥洗，但品質的部分她已經可以接受了。
王美惠認為，立院宿舍沒有改建、翻修的必要，花的都是國家的錢，而且立委使用的頻率不算高，如果有人對於住的品質比較要求，也應該自己到外面租。
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