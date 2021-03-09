寧願付房租住顏若芳家 王定宇立院會館內部曝光
記者吳承翰／台北報導
2021-03-09 19:04:34｜2021-03-09 19:16:33
民進黨立委王定宇遭爆和小他17歲的民進黨發言人顏若芳同居，有時一周出入顏在大稻埕的豪宅達到5次，王定宇對此回應他和顏租房，在台北有個可以休息的地方。但立法院設有大安會館、台北會館，供中南部立委若有公務需求能在台北留宿，外界質疑王為何有宿舍不用，要去租顏的房子，他的會館房間內部也曝光，有一張雙人床、兩張椅子、並有對外窗，裝潢雖說簡陋，但也是該有的都有。
根據不具名立委提供王定宇房間的照片，王定宇的房間有一張雙人床，枕頭、被子看起來還算清潔，此外床的兩側還有床頭櫃、電話，以及兩張椅子，牆壁漆成白色，雖沒有太多的裝潢，但有一扇對外窗，採光及通風十分不錯，也有窗簾能遮蔽光線。對於立委宿舍品質，民進黨高雄市立委許智傑上午受訪時說，他住的大安會館非常老舊，只有一張床、一張書桌，設備老舊，是個比陋室銘還陋室的環境，不見得每位立委都住得習慣。但許也表示，王住的是台北會館，興建時間比大安會館晚，環境應該會再好一些。民進黨嘉義市立委王美惠則評論，國家的東西本來就會比較簡陋，且她住的還是年份比較老的大安會館，之前會去是因為朝野院會表決大戰，她因為排班的因素過去盥洗，但品質的部分她已經可以接受了。王美惠認為，立院宿舍沒有改建、翻修的必要，花的都是國家的錢，而且立委使用的頻率不算高，如果有人對於住的品質比較要求，也應該自己到外面租。