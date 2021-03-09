缺水恐成氣候變遷下常態 林俊憲：抗旱水井早就佈建
新頭殼newtalk
2021-03-09 20:36:03
去年一整年台灣都沒有任何颱風登陸，再加上秋冬南部進入傳統氣候上的乾季，目前新竹以南的水情相當吃緊，政府也已經啟動多項調度措施，其中大家最近非常關心的就是是否要鑿井取地下水。對此，綠委林俊憲表示，前瞻計畫納入水資源規劃相關預算，抗旱水井早就佈建。
林俊憲稍早在臉書寫下，過去由於西部沿海地區超抽飽受地層下陷之苦，許多人誤會地下水是不可再生的資源。但事實上，地下水是正常水循環的一部分，只要合理使用便能永續。尤其台灣是高度缺水的國家，在地表降水越來越不穩定的情況下，將地下水源納入供水計畫的一環，是未來一定要思考的方向。林俊憲指出，事實上從2017年開始，前瞻計畫就已經納入水資源規劃的相關預算，目前全國已經建設了1250座的緊急抗旱水井，截至現在，已經有160座水井啟用，而水情最吃緊的新竹正是靠地下水調度才能維持供水，林俊憲說，除了地下水外，再生利用也是一個方式。例如去年動工的安平再生水廠將在5月完成第1期工程，開始供水給南科使用。專家預估這波缺水要到梅雨季才會緩解，政府已經準備好長期因應，也請大家一起配合，渡過這段困難的時期。新聞來源為Newtalk 新頭殼