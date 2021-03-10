內幕／民眾黨中央委員春酒不平靜 掀起茶壺內風暴
記者丁上程／台北報導
2021-03-10 08:00:00
台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日來為了布局2022地方首長與縣市議員選戰，開始積極在地方開設黨部。不過黨部主委的人事問題，卻因為一場中央委員春酒，意外點燃了未爆彈。知情人士直言，之所以會讓地方人士跟中央委員都不滿，原因在於相關人事安排都是「先上車、後補票」，完全沒有制度可言。
民眾黨上週三（3日）在羅斯福路「天然臺」餐廳舉辦中央委員春酒。用餐結束後，中央委員們也直接在餐廳內討論地方黨部主委人事案。秘書長謝立功透過投影機播放簡報檔的方式，介紹各地方黨部主委人選，多數都只花3至5秒的時間簡單介紹後就快速帶過，宣布的意義大於討論，內定的態勢相當明顯，也讓部分中央委員認為「淪為橡皮圖章」，沒有實質決策權。而當討論到台中市黨部主委人選時，卻遭到秘書長以「人選不熟悉」為由，表示該人事應暫緩且需再討論。知情人士指出，之所以要「再討論」，原因在於中部區域召集人高虹安以及曾擔任台中市副市長的蔡炳坤，兩人在人選上有各自的安排與推薦，才會導致爭端發生。知情人士指出，多數黨部主委人選都是交由當地的地區召集人安排，地區召集人則是分別各個不分區立委擔任。除了台中鬧雙胞外，宜花東地區原本應交由區域召集人邱臣遠處理，不過在柯文哲的指示下，由國民黨出身的市府顧問林有志處理，而林也安插了許多具有藍營背景的人加入地方黨部運作，讓許多基層黨員相當反彈。地方人士怨聲載道，表示在謝立功接任黨秘書長後，民眾黨就不斷吸納國民黨「不得志」人物，甚至連地方組織也開始倚靠藍營人士，也讓許多基層支持者感到心寒。除了有被黨中央棄之不理的感受外，民眾黨現階段向傳統政治靠攏的態勢，也違背了當初柯文哲創立民眾黨的初衷。對於台中市黨部主委人選，蔡炳坤則表示，高虹安所提出的人，與會人士都不熟悉且沒見過，所以希望能夠稍微暫緩，讓大家都認識後再做決定。蔡也強調會議中並無衝突，凡事「事緩則圓」；至於高虹安則表示自己所提出的人選，都依照當初主席裁示「以黨內優先、年紀輕、學經歷佳、有自己事業」等原則，且該人選從2019年開始就協助民眾黨相關選舉事務，絕非黨中央所說「無人認識」。