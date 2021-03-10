巷仔內／攘外前未能安內 柯文哲如何征戰2022？
記者丁上程／特稿
2021-03-10 08:10:00
由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日來針對地方黨部主委的人選，引發黨內茶壺風暴。除了人事安排「沒制度」外，黨內決策圈倚重親藍人士，甚至向下延伸到基層組織，也讓地方支持者相當不滿。無法安頓好黨內紛擾，柯文哲不要說挑戰2024年總統大位，恐怕在2022年地方選舉，他與民眾黨的危機就會提前浮現。
國民黨與民進黨對於地方黨部的人事安排，都有一定的規章，而民眾黨則明定由組織部主任推薦。不過現階段名單內的黨部主委人選，則幾乎由不分區立委擔任的各區召集人推薦，而由黨代表選出的中央委員，卻只能在會議中淪為橡皮圖章，引發不滿也只是必然的結果。此外近日來民眾黨頻頻與國民黨靠攏，上從中央、下至地方都吸收許多藍營人士，雖然黨主席柯文哲直言議題合作不分藍綠，不過事關2022選戰的基層布局，民眾黨現在走回傳統政治老路，而非創黨時所宣稱超越藍綠、走出自己的路，也讓基層支持者感到不解。針對時事議題攻防，柯文哲積極為民眾黨開拓曝光戰場，不過對於黨內安定基礎的制度規範，則相對顯得不怎麼在意，多半以便宜行事的方式決定相關事務的處理方式，從「黨團當黨部用」一事就可見一斑。也因為這樣的態度，讓黨內許多有志之士無所適從。2022年地方縣市首長與議員選戰在即，民眾黨積極想在此役中找出突破口，進而延續至2024年總統及立委選戰。不過「攘外需先安內」，要向外征戰之餘，柯文哲勢必得先梳理好黨內雜亂的紛爭，否則不要說衝擊2024總統大位，民眾黨要在2022選戰後還有立足之地，恐怕都有一定難度。