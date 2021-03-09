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高雄之光　自製遊戲進軍任天堂、Steam、Quest等國際平台

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-09 20:48:10

▲哇哇科技和公共電視合作開發臺灣原創IP遊戲《臺灣妖果》序章，進軍Nintendo Switch。（圖／高市經發局提供）
▲哇哇科技和公共電視合作開發臺灣原創IP遊戲《臺灣妖果》序章，進軍Nintendo Switch。（圖／高市經發局提供）
高雄市體感科技計畫自開辦以來，輔導數位業者帶來破億元產值！今年開春起更是捷報連連，「哇哇科技」和公共電視合作開發的原創IP遊戲「臺灣妖果」序章成功進軍任天堂Nintendo Switch；VR遊戲翹楚「南瓜虛擬科技」所研發的第三人稱格鬥遊戲「Quantaar」也宣布將以募資方式上架Steam、Quest等國際知名遊戲平台；緊接著位於亞灣區由夢想創造打造的「MR沉浸式劇院」、光禹國際的7D浮空投影劇院「Holo Park」等場域都將於今年陸續開幕，結合未來5G AIoT發展，將引爆高雄的體感科技能量，讓優質台灣產品進軍國際。
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高雄市自2018年3月獲前瞻計畫支持推動「體感科技園區計畫」將滿3年，累計輔導26家新創業者落腳高雄，並且創造近108億元產值！新創業者開發的產品橫跨娛樂、觀光、商業、教育、工業甚至醫療等多元領域。
▲多人即時連線VR亂鬥遊戲
▲多人即時連線VR亂鬥遊戲 Quantaar 銀河大亂鬥預計在2021四月上架在Kickstarter做群眾集資。。（圖／高市經發局提供）
高雄市經發局長廖泰翔指出，高市府為提升台灣體感科技業者實力、孵育新創業者落地，自2018年10月設立「KOSMOS體感奇點」品牌，透過前店、後廠模式輔導業者研發創新產品並提供市場試驗，從娛樂產業起步不斷精進技術，再透過工作坊、Demo Show、商媒會或是創新競賽等方式，與大廠合作帶小廠，開外掛迅速讓產品符合市場需求，不僅在各領域遍地開花，技術和內容更受到美、日、韓等多國肯定，未來結合亞灣5G AIoT創新園區發展，更將帶動體感科技迎向新一波變革與成長。
南瓜虛擬科技創辦人之一的廖翊翔表示，南瓜團隊透過高雄市體感補助計畫完成多人連線技術與機台商模，並持續透過高雄體感資源連結推出線上版「Quantaar」VR遊戲。本次集資將把「Quantaar」再度進化推出全球連線版本，玩家不僅可與來自世界各地的好手進行刺激的大亂鬥，還將擴增社交酒吧等創新功能。集資金額從200元的個人自由贊助，到企業贊助120,000元以上將可於遊戲場景露出LOGO，贊助者將獲得限定遊戲好禮、下載序號、Oculus Quest 2 VR一體機等回饋，歡迎玩家一起共襄盛舉，支持在地原創VR遊戲逆輸國際，讓台灣的體感科技實力在世界發光。
▲南瓜虛擬科技所開發之Quantaar機台版於2019年在台北三創舉辦電競比賽。（圖／高市經發局提供）
▲南瓜虛擬科技所開發之Quantaar機台版於2019年在台北三創舉辦電競比賽。（圖／高市經發局提供）
經發局指出，市府自2018年推動「體感科技園區計畫」以來共輔導26家新創業者落腳高雄、創造近108億元產值，新創業者開發的產品橫跨娛樂、觀光、商業、教育、工業甚至醫療等多元領域。其中不僅有遊戲業者與HTC合作將產品上架香港、阿拉伯娛樂平台，也有專攻體感互動投影業者的產品獲韓國「首爾智慧城市協會」採用，簽訂30萬美金的MOU訂單。目前募資中的《Quantaar》則是首次由國內新創業者發起，將匯聚國內玩家、企業的支持，讓產品躍上全球最受歡迎的遊戲平台。
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