後疫報復性消費激勵 台中百貨戰線上線下火力全開搶市

台中新光三越購物節則訂4月1日開跑，3月起陸續進行改裝與新櫃登場，有中部獨家歐洲精品乳酪「CHEESE CAKE 1」、滿滿肉鬆的「武松殿」、牛肉麵指標品牌「皇家傳承」等；3月12日至4月5日春日櫻花季，全館推出櫻花相關商品優惠

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春節過後，搶攻內需消費商機，台中百貨購物節戰火同步點燃，包括中友29周年慶、大遠百美麗購物節及廣三SOGO感謝祭等，VIP預購不約而同於11日開打，新光三越台中店預訂4月1日跟進。各卯足勁祭出滿千送百、滿額加碼送外，線上線下更是火力全開，寄望報復性消費激勵，整檔業績力拼成長逾一成。

▲後疫報復性消費激勵，台中市百貨戰火，線上線下火力全開搶市。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.9)

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，疫情改變消費型態，去年在疫情籠罩下，網路購物崛起，中友購物網去年業績激增42％，潛力不可小覷。為此，中友29周年慶線上線下齊發，除了推出線上萬元折價券及全站免運費，更推出逾3萬件百貨商品與實體百貨同步販售，業績可望翻倍成長。

▲中友百貨迎接29周年慶，部份櫃位重新整裝，逛街環境舒適怡人。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.9)

中友29周年慶VIP預購自11日開跑，整檔砸下1.8億元促銷。11日至4月7日推出滿千送佰，8日至21日推出家族點數3倍送。會員禮與美國知名運動品牌SKECHERS聯名開發4波極具設計感的實用好禮，只要持中友APP或中友家族卡，單筆消費滿1299元即可兌換。此外還有大獎狂歡抽，獎品豐富，整檔業績要挑戰15.44億元。

▲台中SOGO百貨全館感謝祭，大手筆祭出各項好禮，回饋率逾二成，搶購化妝品及百貨最划算。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.9)

廣三SOGO百貨VIP預購11日至16日，祭出全館滿3000送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；化妝品滿2000送400點Smart Card點數或200元、滿萬再加送600點點數或300元商品禮券。

全館感謝祭於3月17日登場，化妝品滿2000送400點點數或200元、首9日滿萬再加送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券，回饋率逾2成。此外還有周周3Q禮，當日消費單筆888憑指定卡別即可兌換各式好禮。廣三SOGO前二月業績為8.3億元、年增13%，母親節促銷檔期業績目標上看12.5億元。

▲台中大遠百美麗購物節11日VIP 預購會開跑，主持國際精品與化妝品。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.9)

台中大遠百也於11日起舉辦「美麗購物節」VIP預購，化妝品、內睡衣滿3,000送300、單筆1萬加送200；大家電單筆1萬送1,000；3/11-4/5國際精品單櫃滿萬送500，1F國際精品服飾指定專櫃單櫃滿1萬送1,000。此外，

智慧家電創造無限商機，除了顏值與功能兼具，價格更屬消費者重視的一環，為此推出多款超值商品，例如嘉醫伊萊克斯空氣清淨機、恆隆行LAURASTAR IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機等，都將帶給大家集智慧與優惠於一身的新消費體驗!