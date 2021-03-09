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謝震廷點名害友人輕生　李友廷首度回應

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-09 21:56:28

謝震廷指控李友廷害朋友輕生，並表示手上握有證據。（圖／翻攝謝震廷、李友廷臉書）
▲謝震廷（左圖）指控李友廷害朋友輕生，並表示手上握有證據。（圖／翻攝謝震廷、李友廷臉書）
歌手謝震廷近來在私人臉書發文，指控某歌唱節目冠軍害樂團「薄荷琴酒」女主唱輕生，引起網友猜測，而今（9）日更發文直接指出此人就是李友廷，並要求他出面道歉，但隨即刪文，而在剛剛李友廷所屬的華研國際回應了。
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謝震廷連續2天在臉書發文開罵李友廷，今天更發文狠嗆：「請問李先生以及其經紀公司是要堅持告到底？還是公開開道歉記者會？證人團、證據、律師團，我這邊都已備妥，要嘛法庭上見，要嘛繼續上演小白臉裝傻充愣、自毀前程，繼續噁心大家。」
▲謝震廷單曲講述幼年時遭到家暴的往事。（圖／十全娛樂提供,
▲▼謝震廷（上圖）指控李友廷（下圖）害友人輕生。（圖／十全娛樂提供、華研國提供）
▲李友廷曾經為了喜歡的女生苦練吉他。
華研國際針對此事回應：「近日網路上出現指控本公司藝人李友廷的貼文，內容並非事實，但已造成李友廷名譽受損的不良影響，本公司特此澄清，李友廷絕無涉及任何不法及不當行為，若是藝人之間彼此有任何誤會，希望當事人可以經由溝通而理性解決。」
華研國際也提到，對於此事造成粉絲及朋友的困擾讓他們深感不安，「在此籲請網友與各界勿再以訛傳訛，對於任何損及李友廷名譽、形象與權益的言行，本公司絕對依法追究。」
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