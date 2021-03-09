憲改小組會前會明登場 民進黨：意見交換不涉及修憲討論
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-09 22:07:23
民進黨中常會日前正式通過成立「憲政改革小組」，預計在明日召開會前會，針對小組的運作方式進行討論，民進黨發言人簡舒培今（9）日表示，會前會是請3位共同召集人做初步意見交換，並不會直接涉及修憲內容的討論，並強調若對於憲政有不同意見，才是成立憲改小組要凝聚共識的原因。
民進黨中常會在3日正式通過成立「憲政改革小組」，由前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦擔任共同召集人。姚嘉文今日表示，根據黨綱規定，要制憲且國家名稱是「台灣共和國」，民進黨不能規避建黨的精神；憲改小組既然設在黨內，第一個任務就是完成黨的規定。民進黨發言人簡舒培晚間針對姚嘉文主張依黨綱制憲正名的說法，表示民進黨將「尊重」，也正因民進黨是多元民主政黨，對於憲改本身就有不同意見，這也是成立憲改小組凝聚共識的原因。簡舒培說，明天憲改小組的會前會，目的是針對小組的運作方式，請3位共同召集人做初步意見交換，尚未直接涉及修憲內容的討論，且民進黨憲改小組尚未正式運作，所有憲改主張，都需在小組會議中充分討論後，再做成決議。簡舒培說明，民進黨最後的憲改主張，仍需中常會通過後，送交立院黨團，與朝野政黨協商。她也期待透過憲改小組的成立，在未來討論的過程中，務實凝聚共識後，提出符合社會期待的民進黨修憲案版本。