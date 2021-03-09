盼藻礁爭議理性溝通 鄭文燦臉書發2千字長文一次說清楚
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-09 22:40:59｜2021-03-09 22:44:18
由環保團體發起的護藻礁公投成案在即，桃園市長鄭文燦今（9）日晚間在臉書上發長文，述說他在就任的六年期間，市府結合民間力量，為海岸保護與藻礁生態所推動的業務，他知道，台灣現正面臨能源轉型的關鍵時刻，北部必須穩定供電，中南部希望減煤減空污，而非核家園的理想，已經走到最後一步。這些價值都是我們追求的，他強調，「只有透過理性的討論，才有可能突破對立的迷霧」。
鄭文燦說，他在上任前提出「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」，就是希望藻礁保護能夠建立制度。並且成立海岸保護專責單位「海岸管理處」，以更多的人力及預算，結合各單位的職權，分別完成了「桃園藻礁污染源督察管制計畫」、「桃園市海岸生態保護白皮書」、「大潭藻礁區的調查報告」，從工業污染源的稽查、河川污染的監測、海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海洋垃圾清除、海廢回收再利用、漁業文化體驗、濱海植物園設置、藻礁生態環境教室興建，到濱海休閒觀光的推動。鄭文燦指出，桃園沿海藻礁南北延伸達27公里，市府採取了分段分區的保護對策。也因為藻礁成長的天敵是污染、砂埋及垃圾，所以市府強力取締不合格的污水排放，從2015年到至今，六年多來一共罰款3億2700萬，稽查1萬2228次，開罰1400件，勒令停工超過95件，移送法辦16件。目前，桃園河川污染指標大幅改善，藻礁的生態系，逐漸恢復多樣性與生命力。鄭文燦提到，這六年來，市府在海岸保護業務合計投入8億4,224萬元以保護藻礁及海岸生態。也投入1500萬建立「藻礁環境生態教室」，推動環境教育，目標培訓500位藻礁種子教師，深入校園。同時，向經濟部爭取1億2千萬補助海洋大學在觀音設置藻礁生態館，已獲核定。鄭文燦表示，藻礁成為話題的時間並不久，但藻礁的價值，確實是珍貴的。這六年多來，桃園市政府結合民間力量、學術單位，通力合作，保護藻礁及海岸生態，現在已經有所成果。但行政院2014年宣布核四封存，同時啟動三接計畫，成為藻礁議題的衝突根源，三接從馬政府核定的232公頃開發面積，到蔡政府時期只剩23公頃，蔡政府盡了非常大的努力，盡力降低影響藻礁；2015年他也要求農業局委託中央大學進行藻礁調查，但中央大學報告結論並未建議將大潭海岸劃設為自然保護區。環團主張三接改設台北港的替代方案，是出自於保護大潭藻礁的願望，但也有許多困難必須克服，鄭文燦說，我們正面臨能源轉型的關鍵時刻，北部必須穩定供電，中南部希望減煤減空污，而非核家園的理想，已經走到最後一步。這些價值都是我們追求的，我們只有用理性的討論，才有可能突破對立的迷霧。鄭文燦深信，保育藻礁、非核減煤，其背後都是環保的思維，都有一顆愛台灣的良善之心，都是為了留給後代子孫一個永續的環境，這些主張無須互相否定。而他希望，台灣人民能夠理性溝通、務實面對，釐清各項事實，在兩種環保方案的兩難之中權衡。畢竟，我們都生活在台灣，我們也只有一個台灣，如何留給後代子孫一個永續繁榮的台灣，是我們這一代必須面對的問題。