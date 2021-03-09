NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

受惠遊戲改版效應　橘子集團2月營收11.9億、月增28%

編輯林莞茜／綜合報導

2021-03-09 23:06:02

▲橘子集團董事長劉柏園指出，線上串接線下展覽是新的產業趨勢，能給玩家在大型展覽活動之外另一個選擇，且展出的東西更聚焦。（圖／記者葉政勳攝，2021.1.20）
▲橘子集團今（9）日公告2月份自結合併營收11.9億元台幣。圖為橘子集團董事長劉柏園。（圖／記者葉政勳攝）
橘子集團今（9）日公告2月份自結合併營收報告，受惠遊戲改版效益，營收11.9億元台幣，月增28%、年增14%。累計前2個月合併營收達21.3億元，年減7%，主要是因為去年1月《天堂M》推出新職業「神聖劍士」，基期較高所致。
我是廣告 請繼續往下閱讀
橘子集團表示，2月受到《新楓之谷》延續1月AWAKE大改版效益，加上本月海外限定新職業「墨玄」上市，創本款遊戲單月營收歷史新高，同時配合農曆春節假期，《天堂M》及其他多款遊戲亦推出春節改版活動，挹注本月營收較上月及去年同期皆大幅增長。
橘子在1月時推出2021年首波改版《天堂M》，並舉辦新型態展會「2021橘子嘉年華」，結合遊戲直播、實體策展，集團旗下子公司的各項服務，在線上及線下都有亮眼成績，線上連續四天ACG娛樂型直播，創造最高1.6萬人同上觀看紀錄、總觸及人次破140萬；線下則結合三創生活與集團旗下行動生活入口、電商、支付等資源，在防疫人流控管下，3天仍有超過6000人次觀展。
展望3月，橘子表示將推出《天堂M》職業改版「騎士道」，以及《新楓之谷》亦推出與知名IP「貓貓蟲咖波」的獨家聯名合作活動，預期將能持續為遊戲營收帶來亮眼表現。
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
48.94%51.06%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
9.38%90.63%
2021-03-08-2021-03-14

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
12.59%87.41%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀