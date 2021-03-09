受惠遊戲改版效應 橘子集團2月營收11.9億、月增28%
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-09 23:06:02
橘子集團今（9）日公告2月份自結合併營收報告，受惠遊戲改版效益，營收11.9億元台幣，月增28%、年增14%。累計前2個月合併營收達21.3億元，年減7%，主要是因為去年1月《天堂M》推出新職業「神聖劍士」，基期較高所致。
橘子集團表示，2月受到《新楓之谷》延續1月AWAKE大改版效益，加上本月海外限定新職業「墨玄」上市，創本款遊戲單月營收歷史新高，同時配合農曆春節假期，《天堂M》及其他多款遊戲亦推出春節改版活動，挹注本月營收較上月及去年同期皆大幅增長。橘子在1月時推出2021年首波改版《天堂M》，並舉辦新型態展會「2021橘子嘉年華」，結合遊戲直播、實體策展，集團旗下子公司的各項服務，在線上及線下都有亮眼成績，線上連續四天ACG娛樂型直播，創造最高1.6萬人同上觀看紀錄、總觸及人次破140萬；線下則結合三創生活與集團旗下行動生活入口、電商、支付等資源，在防疫人流控管下，3天仍有超過6000人次觀展。展望3月，橘子表示將推出《天堂M》職業改版「騎士道」，以及《新楓之谷》亦推出與知名IP「貓貓蟲咖波」的獨家聯名合作活動，預期將能持續為遊戲營收帶來亮眼表現。