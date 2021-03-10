九份往事映眼簾 新北18樓迎賓區藝文空間找回憶
記者陳志仁／新北報導
2021-03-10 05:00:00
新北市翻轉18樓的市長辦公室空間，藉由「新北視角計畫」在迎賓區增設藝文的空間，第1期以「山、海、空、市：流動的新北」為主題，展出李梅樹等8位畫家的10幅作品；第2期以攝影為題，讓半世紀前的生活風景記憶，隨著張張攝影照片映入眼簾。
新北市政府文化局表示，新北視角計畫第1期以「山、海、空、市：流動的新北」為主題，其中又以每幅要價2500萬元的李梅樹畫作《清溪浣衣》、《奧只見湖》備受矚目；新北市長侯友宜則對《清溪浣衣》這幅畫作特別有感，因為不僅傳達出台灣農村的社會景象，也他回憶起嘉義的童年時光。 文化局長龔雅雯指出，本期特別展出臺灣紀實攝影的先驅鄭桑溪《九份往事》攝影作品，拾煤碴的小女孩、維持一家生計的十番坑煤礦工人、通勤往來水湳洞的金水公路、著名的三橫一豎街道結構與石階梯；半世紀前的生活風景記憶隨著張張攝影照片映入眼簾，與今日九份的觀光景點印象形成截然不同的特殊對比。 此外，也特邀新北市美展的評審張國治教授，展出以融入山水繪畫的手法，拍攝新北海岸礁岩之美的系列作，及眾多精采的新北美景如歡樂耶誕城、磺火捕魚等，透過鏡頭呈現出新北市今昔的人文風景樣貌；平日戒備森嚴的18樓迎賓區藝文空間，採預約導覽制，欲參觀的民眾，歡迎到「新北視角」的網站報名。