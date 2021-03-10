拜登政府官員：美中正協商近期舉行高層會議

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登政府一名高階官員今天說，美國正在與中國協商可能在「近期」舉行兩國高層會議。白宮稍早表示，沒有「最終敲定」的細節可以宣布。
「南華早報」今天稍早引述一名消息人士說法指出，兩國正在討論讓美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪在美國阿拉斯加舉行會議。這將是雙方自拜登今年1月就任總統以來，第一次有這類接觸。拜登政府官員告訴路透社，正在研議的會議不是屬於總統階級，「但是是非常高的層級」。這名官員說：「我們正在與中國協商高層對話。我真的不能透露再多。但我可以說會在近期（舉行）。」白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）稍早在例行簡報會上被問到可能在阿拉斯加舉行會議的報導時表示，拜登政府有與中國「直接接觸」，但又說，她「目前沒有任何最終敲定或證實的細節可奉告」。莎琪說：「我們不會對我們的疑慮有所保留，但我們也在尋找合作的機會。」美國國務院也沒有提供任何細節。全球這兩個最大經濟體之間的冰冷關係，在美國前總統川普政府任內降到數十年來最低點，拜登政府已承諾要檢視美國對中國政策的細節。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1100310