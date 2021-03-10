台股早盤漲逾130點後漲幅縮小 電子動能減、傳產表現佳
記者許家禎/綜合報導
2021-03-10 09:47:43｜2021-03-10 09:50:49
美股那斯達克指數昨（9）日上漲3.69%，其他三大指數也齊漲。台北股市今（10）日開盤漲68.36點，加權股價指數以15921.45點開出，早盤一度漲130點，來到15986點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤自600元回落僅小漲來到盤上。聯發科由紅翻黑，不過日月光、聯電相對強勢。而部分鋼鐵、傳產原物料個股表現不俗。
美股道瓊9日上漲30.30點，或0.10%，收31,832.74點；標普500指數上漲54.09點，或1.42%，收3,875.44點；那斯達克指數上漲464.66點，或3.69%，收13,073.83點；費城半導體指數上漲169.46 點，或6.13%，收2,932.21點。台北股市今（10）日開盤漲68.36點，加權股價指數以15921.45點開出，早盤一度漲130點，來到15986點，但隨後漲幅縮小。盤面中傳產族群表現佳，如塑膠、機電漲幅都有1%以上。權值股台積電早盤重回600元之上，但之後小漲，來到596元的位置。鴻海自117元拉回至115元。聯發科由紅翻黑，早盤有892元的價位，隨後來到872元。而大立光與先進光日前達成和解，大立光公告將參與認購先進光私募案，取得先進光15.2%股權，今日大立光稍早來到3550元，但之後來到盤下跌0.7%，至於先進光飆漲停鎖住，來到55.9元。其他，聯電相對強勢，早盤來到47.35元，漲幅1%以上。日月光也漲近2%，來到103元。旺宏漲2.5%，來到41.5元。