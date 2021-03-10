藉考察不開會幫王定宇躲媒體？綠委：考察行程早已安排好
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-10 10:39:18｜2021-03-10 11:24:12
週刊爆料，已婚的民進黨立委王定宇與民進黨美女發言人顏若芳爆發同居疑雲，儘管顏若芳對外表示是每月8000元租屋給王定宇休息，但是週刊今（10）日繼續丟出照片，打臉兩人的說法。王定宇所屬的立院外交及國防委員會也連續2日安排考察行程，正好讓王定宇能夠躲避媒體。
立院本週選完召會，各委員會正式舉行會議，王定宇所屬的外交及國防委員會連續兩日安排考察行程，今日安排考察東部軍事設施、明日到北部軍事設施秘密考察，由於考察行程僅有軍方媒體能夠參與，立院外交及國防委員會也不必開會，讓王定宇正好可以避風頭。對此，上個會期曾在國防委員會的民進黨立委何志偉表示，相關議程其實早就排好，所以還是回歸各自專業、做應盡的法律責任跟專業。至於兩位當事人為何不出來說明清楚，何志偉表示，尊重他們的說法，應該著重在他們的專業上，因為他們是公眾事務的代議士，相關私人的事務外人是多說多錯，所以不方便說。據了解，王定宇與顏若芳兩人在週一（8日）晚間才知道週刊隔日上午要報導，立院外交及國防委員會考察行程則是早已安排好。在週刊昨日報導後，王定宇臉書最後一次更新是昨日上午9點，原本預定在台南舉辦的記者會也臨時取消。軍方人士表示，委員要不要參加考察不是他們能決定，他們也只能儘量配合立院安排。